Το Άγιο Φως φέτος ταξίδεψε από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο με έκτακτη ειδική πτήση της AEGEAN το Μεγάλο Σάββατο, μεταφέροντας σε κάθε γωνιά του νησιού το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας.

Ειδικότερα, το αεροσκάφος τύπου Airbus A320 της AEGEAN και ολιγομελή αποστολή από την Εξαρχία του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας λίγο μετά τις απογευματινές ώρες από το Τελ Αβίβ.

Με την υποστήριξη της AEGEAN, το Άγιο Φως διανεμήθηκε σε όλη την Κύπρο, φωτίζοντας τις καρδιές των πιστών και ενισχύοντας το πνεύμα της πίστης σε όλο το νησί.

Πηγή: skai.gr

