«Διόλου συνετά» τα σχόλια Τραμπ για το ΝΑΤΟ, λέει ο αρχηγός των ολλανδικών ενόπλων δυνάμεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δεν βοηθά την ικανότητα του ΝΑΤΟ να λειτουργεί αποτρεπτικά στην επιθετικότητα της Ρωσίας όταν αμφισβητεί δημόσια τη δέσμευσή του απέναντι στη συμμαχία και συμπεριφέρεται αγενώς προς τους συμμάχους του, άφησε να εννοηθεί ο επικεφαλής των ολλανδικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου «διόλου συνετά».

Ωστόσο, ο στρατηγός Όνο Άιχελσχαϊμ δήλωσε στο Sky News ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έσπευδαν να υπερασπιστούν ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, αν αυτό τους ζητούσε βοήθεια, επισημαίνοντας ότι οι επαφές που έχει σε στρατιωτικό επίπεδο, περιλαμβανομένων εκείνων με τον Αμερικανό ομόλογό του, στρατηγό Νταν Κέιν, παραμένουν αδιάρρηκτες.

«Αν τους ζητήσουμε να μας βοηθήσουν, θα το κάνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός Άμυνας (CHOD) της Ολλανδίας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο της Διάσκεψης Άμυνας του Λονδίνου.

Υπονόμευση του Άρθρου 5

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος εδώ και καιρό αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ με περιφρόνηση, λόγω της υπερβολικής εξάρτησής του από την αμερικανική στρατιωτική ισχύ για την προστασία της Ευρώπης, δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη συμμαχία, την οποία χαρακτήρισε «χάρτινη τίγρη».

Δήλωσε επίσης «πολύ απογοητευμένος» από τους συμμάχους του, επειδή, όταν ζήτησε τη στήριξή τους στον πόλεμό του κατά του Ιράν -παρότι στη συνέχεια ανέφερε ότι δεν τη χρειαζόταν-, εκείνοι δεν ανταποκρίθηκαν.

Ο Τραμπ άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι αυτό σημαίνει πως ίσως δεν θα σπεύσει να βοηθήσει έναν σύμμαχο εάν βρεθεί σε ανάγκη - υπονομεύοντας μία από τις θεμελιώδεις αρχές της συμμαχίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους συνιστά επίθεση εναντίον όλων.

«Γιατί να είμαστε εκεί για αυτούς, αν δεν είναι αυτοί εκεί για εμάς; Δεν ήταν εκεί για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ερωτηθείς αν τέτοιου είδους δηλώσεις αποδυναμώνουν το ΝΑΤΟ και την ικανότητά του να λειτουργεί αποτρεπτικά απένταντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο στρατηγός Άιχελσχαϊμ απάντησε ότι «ποτέ δεν βοηθά, γιατί η καλύτερη αποτροπή μας είναι να παρουσιάζεται η συμμαχία πραγματικά ενωμένη. Από την άλλη πλευρά, όμως, πρέπει να πω ότι, αν λάβω υπόψη τη δική μου δουλειά, ακόμη και στις επαφές μου με τον Νταν Κέιν ή με τους Αμερικανούς, τόσο σε επίπεδο αρχηγών Άμυνας όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη στάση των ΗΠΑ».

Ο Ολλανδός αξιωματούχος δήλωσε μάλιστα «απολύτως πεπεισμένος ότι θα τηρήσουν το Άρθρο 5. Αν τους ζητήσουμε να μας βοηθήσουν, θα το κάνουν».

Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας τα ευρωπαϊκά κράτη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να κάνουν περισσότερα για την άμυνά τους - κάτι που ο Τραμπ έχει ζητήσει επανειλημμένως, ώστε να μειωθεί το βάρος που επωμίζονται οι ΗΠΑ.

«Είναι η δική μας ήπειρος, είναι πρωτίστως δική μας απειλή», τόνισε ο επικεφαλής των ολλανδικών ενόπλων δυνάμεων.

«Η Ρωσία αποτελεί απειλή και για τον δυτικό κόσμο και για τις ΗΠΑ. Όμως βρίσκεται κυρίως στο δικό μας κατώφλι. Επομένως, πρέπει κι εμείς να κάνουμε περισσότερα γι’ αυτό. Άρα κατανοώ αυτή τη ρητορική, αν μπορεί κανείς να την αποκαλέσει έτσι, του προέδρου Τραμπ. Όμως δεν είναι καλό να χρησιμοποιείται και ρητορική του τύπου: “Δεν είμαι βέβαιος αν θα βοηθήσω τις χώρες του ΝΑΤΟ”. Αυτό, νομίζω, δεν είναι συνετό να λέγεται», τόνισε.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, υπό την πίεση της Ουάσιγκτον να κάνουν περισσότερα, συμφώνησαν κατά τη σύνοδο κορυφής στη Χάγη πέρυσι να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035 και να διαθέτουν επιπλέον 1,5% του ΑΕΠ σε λιγότερο σαφώς προσδιορισμένους τομείς ασφαλείας.

Ωστόσο, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και ο Καναδάς να αναπτύξουν τις στρατιωτικές δυνατότητες και την επιχειρησιακή ικανότητα ώστε να αναλάβουν σημαντικά μεγαλύτερο μέρος της μαχητικής ισχύος που προσφέρουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην άμυνα της Ευρώπης.

Ο στρατηγός Άιχελσχαϊμ εκτίμησε ότι θα χρειαστούν 5 έως 10 χρόνια μέχρι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι να μπορέσουν να καλύψουν το είδος των δυνατοτήτων που σήμερα προσφέρουν οι ΗΠΑ.

Ερωτηθείς ποιο περίπου ποσοστό της στρατιωτικής ισχύος του ΝΑΤΟ για την υπεράσπιση της Ευρώπης θα είναι τότε ευρωπαϊκό, απάντησε: «Περίπου 60% έως 70%, και αυτό, με βάση τη δική μου οπτική, θα ήταν λογικό».

