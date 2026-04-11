Ένα ουκρανικό drone έπληξε πρατήριο καυσίμων στην πόλη Λγκοφ της ρωσικής περιοχής Κουρσκ, τραυματίζοντας τρία άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί, δήλωσε το Σάββατο ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο Αλεξάντερ Κινστέιν, κυβερνήτης της περιοχής του Κουρσκ, έγραψε στην κρατικά υποστηριζόμενη υπηρεσία μηνυμάτων MAX ότι η επίθεση σημειώθηκε μετά τις 4 μ.μ., κατά τη διάρκεια μιας κηρυχθείσας πασχαλινής εκεχειρίας.

Καθώς τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία γιορτάζουν το Ορθόδοξο Πάσχα αυτό το Σαββατοκύριακο, οι δύο χώρες συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας 32 ωρών για να τιμήσουν τη γιορτή. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία θα ξεκινούσε στις 4 μ.μ. το Σάββατο και θα ολοκληρωνόταν τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

