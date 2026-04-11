Ουκρανική επίθεση με drone σε βενζινάδικο στη Ρωσία: 3 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδί

Ο κυβερνήτης της περιοχής τόνισε ότι η επίθεση έγινε μετά τις 4 μ.μ., παρά την πασχαλινή εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ για αυτό το Σαββατοκύριακο

Ρωσία

Ένα ουκρανικό drone έπληξε πρατήριο καυσίμων στην πόλη Λγκοφ της ρωσικής περιοχής Κουρσκ, τραυματίζοντας τρία άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί, δήλωσε το Σάββατο ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο Αλεξάντερ Κινστέιν, κυβερνήτης της περιοχής του Κουρσκ, έγραψε στην κρατικά υποστηριζόμενη υπηρεσία μηνυμάτων MAX ότι η επίθεση σημειώθηκε μετά τις 4 μ.μ., κατά τη διάρκεια μιας κηρυχθείσας πασχαλινής εκεχειρίας.

Καθώς τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία γιορτάζουν το Ορθόδοξο Πάσχα αυτό το Σαββατοκύριακο, οι δύο χώρες συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας 32 ωρών για να τιμήσουν τη γιορτή. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία θα ξεκινούσε στις 4 μ.μ. το Σάββατο και θα ολοκληρωνόταν τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

