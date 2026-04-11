Πεζεσκιάν: Οι διαπραγματευτές μας στο Πακιστάν θα υπερασπισθούν γενναία τα συμφέροντα του Ιράν

«Το υψηλόβαθμο ιρανικό συμβούλιο που βρίσκεται στο Πακιστάν είναι πλήρως αφοσιωμένο στην υπεράσπιση των συμφερόντων του Ιράν», τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος

Τη στήριξή του προς τους Ιρανούς διαπραγματευτές που βρίσκονται στο Πακιστάν για τις συνομιλίες με την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σημειώνοντας ότι η αντιπροσωπεία θα διαπραγματευτεί γενναία με στόχο την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας.

«Το υψηλόβαθμο ιρανικό συμβούλιο που βρίσκεται στο Πακιστάν είναι πλήρως αφοσιωμένο στην υπεράσπιση των συμφερόντων του Ιράν και, προς αυτή την κατεύθυνση, θα διαπραγματευτεί με θάρρος», έγραψε ο Ιρανός πρόεδρος. 

«Σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία μας προς τον λαό δεν θα σταματήσει ούτε στιγμή και, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό του λαού», πρόσθεσε.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
