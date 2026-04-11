Τη στήριξή του προς τους Ιρανούς διαπραγματευτές που βρίσκονται στο Πακιστάν για τις συνομιλίες με την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σημειώνοντας ότι η αντιπροσωπεία θα διαπραγματευτεί γενναία με στόχο την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας.

«Το υψηλόβαθμο ιρανικό συμβούλιο που βρίσκεται στο Πακιστάν είναι πλήρως αφοσιωμένο στην υπεράσπιση των συμφερόντων του Ιράν και, προς αυτή την κατεύθυνση, θα διαπραγματευτεί με θάρρος», έγραψε ο Ιρανός πρόεδρος.

«Σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία μας προς τον λαό δεν θα σταματήσει ούτε στιγμή και, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό του λαού», πρόσθεσε.

هیأت ایرانی عالی رتبه‌ای که در پاکستان حاضر شده با تمام وجود حافظ منافع ایران است و در همین راستا شجاعانه مذاکره خواهد کرد. در هر صورت خدمت ما به مردم لحظه‌ای متوقف نمی‌شود و هر نتیجه‌ای از مذاکرات حاصل شود دولت پای کار مردم است. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 11, 2026

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

