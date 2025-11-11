Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έφτασε στα ανοιχτά της Λατινικής Αμερικής

Ένα από τα πιο σύγχρονα και ισχυρά αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού, το USS Gerald R. Ford, κατέπλευσε στα ανοιχτά της Λατινικής Αμερικής, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει έντονες εικασίες για ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση της αμερικανικής εκστρατείας στη διακίνηση ναρκωτικών, ακόμη και με πιθανούς άμεσους στόχους στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Ναυτικού, το Ford και τα τρία πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν έφτασαν στην περιοχή την Τρίτη. Αν και δεν έχουν ακόμη εισέλθει στην Καραϊβική, βρίσκονται εντός της ζώνης ευθύνης της Διοίκησης Νοτίου Περιφέρειας των ΗΠΑ (U.S. Southern Command), που καλύπτει τμήμα του Ατλαντικού και τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών στον Ειρηνικό.

🚨🇺🇸🇻🇪 U.S. CARRIER GROUP MOVES IN AS VENEZUELA TENSIONS SPIKE



The U.S. Southern Command's force posture is stacking up big time, with the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group en route to the Caribbean Sea.



The force is jam-packed with air wing, destroyers like USS Gerald R.… pic.twitter.com/03xcOT6HCD — Defense Intelligence (@DI313_) November 10, 2025

«Οι δυνάμεις αυτές θα ενισχύσουν και θα συμπληρώσουν τις υφιστάμενες δυνατότητες για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και την αποδόμηση των διακρατικών εγκληματικών οργανώσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.

Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει στις 24 Οκτωβρίου ότι ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε δώσει εντολή για τη μετακίνηση του Ford από την Ευρώπη, όπου είχε αναπτυχθεί από τον Ιούνιο από τη Βιρτζίνια.

Με την άφιξη του αεροπλανοφόρου, ο αριθμός των αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή ξεπερνά πλέον τα δώδεκα, μια άνευ προηγουμένου στρατιωτική παρουσία σε μια γεωγραφική ζώνη που παραδοσιακά φιλοξενούσε μόνο ένα ή δύο ναυτικά σκάφη σε συνεργασία με την Ακτοφυλακή για επιχειρήσεις καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να ανατρέπει το προηγούμενο δόγμα, υιοθετώντας μια πιο βίαιη και αμφιλεγόμενη προσέγγιση. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η Ουάσιγκτον έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 75 ατόμων σε επιχειρήσεις που, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, είναι «απαραίτητες» για τη διακοπή των ροών ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

Ειδικοί στο διεθνές δίκαιο πολέμου επισημαίνουν ότι η πολιτική αυτή παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, καθώς τα μικρά σκάφη που έχουν πληγεί μετέφεραν πολίτες εμπλεκόμενους στο εμπόριο ναρκωτικών, χωρίς να αποτελούν ένοπλη απειλή κατά των ΗΠΑ.

Μέχρι σήμερα, οι 19 στρατιωτικές επιθέσεις που έχει γνωστοποιήσει η κυβέρνηση Τραμπ αφορούσαν την καταστροφή ταχύπλοων στη Θάλασσα της Καραϊβικής και τον ανατολικό Ειρηνικό. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει δημόσια ότι σχεδιάζει την επέκταση της εκστρατείας και σε στόχους στην ξηρά.

Η Βενεζουέλα φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς ο Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον Νικολάς Μαδούρο ότι στέλνει εγκληματίες και ναρκωτικά στις ΗΠΑ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να επιδιώξει την ανατροπή του καθεστώτος. Όπως έχει δηλώσει, «οι μέρες του Μαδούρο ως προέδρου είναι μετρημένες».

Οι Δημοκρατικοί, συγκλονισμένοι από τις πρόσφατες φονικές επιθέσεις στο πλαίσιο της αμερικανικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών, προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να πείσουν το Κογκρέσο να ασκήσει ξανά το δικαίωμά του να εγκρίνει ή να απορρίπτει στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Δύο χωριστές νομοθετικές πρωτοβουλίες στη Γερουσία -η μία για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον σκαφών και η άλλη για την απαγόρευση οποιασδήποτε στρατιωτικής ενέργειας κατά της Βενεζουέλας- απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών.

Καθώς η Γερουσία προετοιμαζόταν να ψηφίσει την περασμένη εβδομάδα το νομοσχέδιο που αφορούσε τη Βενεζουέλα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ανέλαβαν συντονισμένη προσπάθεια να κατευνάσουν ενδεχόμενες διαρροές Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Washington Post, αξιωματούχοι προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τις απειλές περί κλιμάκωσης του Τραμπ και παρείχαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιχειρήσεις κατά του δικτύου διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

Καθοριστικής σημασίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν η κλειστή ενημέρωση που πραγματοποίησαν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προς επιλεγμένα μέλη του Κογκρέσου. Εκεί, οι δύο υπουργοί ανέφεραν ότι η κυβέρνηση δεν προετοιμάζει επί του παρόντος άμεση επίθεση κατά της Βενεζουέλας, ενώ παραδέχθηκαν πως δεν υπάρχει επαρκής νομική βάση για μια τέτοια ενέργεια.

Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού ναυτικού, επανδρώνεται με 4.000 ναύτες και συνοδεύεται από τα αντιτορπιλικά USS Bainbridge, USS Mahan και USS Winston S. Churchill.



Πηγή: The Washington Post

