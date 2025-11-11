Ο στρατός της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τη μαζική ανάπτυξή του σε ολόκληρη τη χώρα, αντιδρώντας στον "ιμπεριαλισμό" των ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή έρχεται ενόψει της άφιξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά των διακινητών ναρκωτικών.

Από τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων έξι πολεμικών πλοίων. Επισήμως, η αποστολή τους είναι η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών προς το αμερικανικό έδαφος. Σε είκοσι αεροπορικά πλήγματα κατά σκαφών που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 76 άτομα.

Το Καράκας αντιμετωπίζει τις επιχειρήσεις αυτές ως πρόσχημα, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός στόχος είναι η ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και η απόκτηση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας. Ο ίδιος ο Μαδούρο έχει καλέσει επανειλημμένα σε διάλογο, ενώ παράλληλα δηλώνει έτοιμος να υπερασπιστεί τη Βενεζουέλα και οργανώνει συχνές στρατιωτικές ασκήσεις. Ωστόσο, οι τακτικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης δεν συνεπάγονται απαραίτητα και την πραγματοποίηση γυμνασίων.

Στη σημερινή ανακοίνωσή του, ο υπουργός Άμυνας και επικεφαλής του στρατού Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες έκανε λόγο για «μαζική ανάπτυξη χερσαίων, αεροπορικών, ναυτικών, ποτάμιων μέσων και πυραύλων, οπλικών συστημάτων, στρατιωτικών μονάδων και της μπολιβιριανής πολιτοφυλακής». Στη συγκεκριμένη πολιτοφυλακή συμμετέχουν πολίτες και απόστρατοι που ενισχύουν τις ένοπλες δυνάμεις ή την αστυνομία.

Η δημόσια τηλεόραση VTV μετέδωσε δηλώσεις ανώτατων αξιωματικών από διάφορες Πολιτείες, συνοδεύοντας το ρεπορτάζ με εικόνες από στρατιωτικές ασκήσεις.

Ο Νικολάς Μαδούρο διαβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα διαθέτει «τη δύναμη και τη θέληση» να απαντήσει στις ΗΠΑ. Όπως δήλωσε, «εάν ο ιμπεριαλισμός ερχόταν να επιφέρει ένα πλήγμα και προκαλέσει ζημιές, θα κηρυσσόταν επιστράτευση όλου του βενεζουελάνικου λαού».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, έχει δώσει αντιφατικά μηνύματα για τη στρατηγική του. Έχει μιλήσει για πιθανά πλήγματα στο έδαφος της χώρας, ενώ ταυτόχρονα αποκλείει το ενδεχόμενο πολέμου.

Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και πλέον προηγμένο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, απέπλευσε από τη βάση Ρότα της Ισπανίας με προορισμό την Καραϊβική, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα παράλια της Βενεζουέλας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα αμερικανικά πλήγματα σε πλοία στην Καραϊβική. Όπως ανέφερε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, «με αυτόν τον τρόπο, γενικότερα, δρουν οι χώρες που δεν σέβονται τον νόμο και εκείνες που θεωρούν ότι είναι υπεράνω των νόμων».

