Ουκρανία: Η «επιχείρηση Μίδας» που αποκάλυψε το σκάνδαλο-μαμούθ με επίκεντρο την Energoatom

Σκάνδαλο-μαμούθ με επίκεντρο την Energoatom στο οποίο εμπλέκονται εν ενεργεία και πρώην κρατικοί αξιωματούχοι, γνωστός επιχειρηματίας και πολλά ακόμα άτομα αποκάλυψε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) της Ουκρανίας.

Η εγκληματική οργάνωση, όπως αναφέρουν οι δύο ουκρανικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς, είχε στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς με στόχο να επηρεάζει στρατηγικής σημασία κρατικές επιχειρήσεις, με επίκεντρο την Energoatom, αποκομίζοντας παρανόμως υπέρογκα κέρδη και ξεπλένοντας χρήμα.

Οι αρχές, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Μίδας», έχουν ήδη συλλάβει πέντε άτομα και έχουν ενημερώσει επτά μέλη της οργάνωσης για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Μεταξύ αυτών είναι:

- ένας επιχειρηματίας, θεωρούμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης,

- ένας πρώην σύμβουλος του υπουργού Ενέργειας,

- ο εκτελεστικός διευθυντής Φυσικής Προστασίας και Ασφάλειας της Energoatom,

- και τέσσερις πρόσωπα που είχαν αναλάβει το «ξέπλυμα» των χρημάτων.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση

Η εγκληματική οργάνωση αποσπούσε συστηματικά «μίζες» από εργολάβους της Energoatom -ύψους 10% έως 15% επί της αξίας κάθε συμβολαίου- προκειμένου οι τελευταίοι να διασφαλίσουν ότι θα συνεχίσουν να πληρώνονται ή δεν θα χάσουν το καθεστώς συνεργάτη της ουκρανικής κρατικής εταιρείας ενέργειας.

Ο αρχηγός της οργάνωσης είχε μάλιστα «στρατολογήσει» έναν πρώην αναπληρωτή επικεφαλής του Ταμείου Κρατικής Περιουσίας, ο οποίος αργότερα διορίστηκε σύμβουλος του υπουργού Ενέργειας της Ουκρανίας, καθώς και έναν πρώην αστυνομικό και νυν διευθυντή ασφαλείας της Energoatom.

Μέσω των διασυνδέσεών τους στο υπουργείο και στην εταιρεία, έλεγχαν τις προσλήψεις, τις προμήθειες και τις ροές των χρημάτων, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «σκιώδεις διαχειριστές» της κρατικής εταιρείας.

Το ξέπλυμα

Το «λογιστήριο» του κυκλώματος λειτουργούσε σε χώρο γραφείου στο κέντρο του Κιέβου, που ανήκε στην οικογένεια του πρώην Ουκρανού βουλευτή και νυν Ρώσου γερουσιαστή Αντρίι Ντέρκατς - ο οποίος είναι κατηγορούμενος και σε άλλη υπόθεση της NABU.

Εκεί τηρούνταν τα «μαύρα βιβλία», γινόταν η καταγραφή των «εσόδων» και οργανώνονταν οι διαδρομές ξεπλύματος των χρημάτων μέσω υπεράκτιων εταιρειών. Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της οργάνωσης -ιδίως το ξέπλυμα μετρητών- πραγματοποιούνταν εκτός Ουκρανίας.

Το «γραφείο» κρατούσε προμήθεια για τις υπηρεσίες του, ενώ συνολικά ξεπλύθηκαν περίπου 100 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τη Blyskavka Media, η NABU αναφέρει ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης τον Τιμούρ Μίντιτς, συνιδιοκτήτη του καναλιού Kvartal 95 Studio και στενό συνεργάτης του Ζελένσκι, ο οποίος έφυγε από την Ουκρανία τη νύχτα της 10ης Νοεμβρίου, λίγες ώρες πριν από την πραγματοποίηση της εφόδου της NABU, όπως έγραφε εχθές το skai.gr.

Ο Μίντιτς ή «Κάρλσον», όπως ήταν το παρατσούκλι του, ήταν αυτός που έλεγχε το «πλυντήριο» μέσω του οποίου ξέπλενε η οργάνωση τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητές της. Από το διαμέρισμά του στην οδό Χρουσέφσκι στο Κίεβο, ο «Κάρλσον» διαχειριζόταν τα μετρητά, καθόριζε τα ποσά πληρωμών και συντόνιζε την επιρροή του σε αξιωματούχους σε κεντρικές κυβερνητικές υπηρεσίες, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

Σε ηχογραφημένες συνομιλίες, ακούγεται να διαχειρίζεται τις χρηματοοικονομικές ροές, δίνει οδηγίες για την «ασφάλεια» και φαίνεται να έχει γνώση ότι αποτελεί πρόσωπο ενδιαφέροντος για τη NABU.

Η επιχείρηση «Μίδας»

Η ειδική επιχείρηση των αρχών κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας για την αποκάλυψη του σκανδάλου μαμούθ διήρκεσε πάνω από 15 μήνες. Στο πλαίσιο της «επιχείρησης Μίδας» συγκεντρώθηκε τεράστιος όγκος δεδομένων, χιλιάδες ώρες ηχογραφήσεων και αποδείξεις για τη δράση των εμπλεκομένων.

Στην τελική φάση, συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι ντετέκτιβ του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης Διαφθοράς, ενώ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 70 έρευνες στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές. Κατασχέθηκαν σημαντικά έγγραφα και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η NABU και η SAPO συνεχίζουν να εντοπίζουν νέα μέλη της οργάνωσης. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εμπλέκεται και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης - ήταν γνωστός ως «Τσε Γκεβάρα»

Η NABU και η SAPO ανακάλυψαν ακόμη πώς μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μετέφεραν χρήματα στον πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, ο οποίος στις εσωτερικές τους συνομιλίες αναφερόταν ως «Τσε Γκεβάρα».

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ουκρανικών αρχών, έχουν εντοπιστεί μεταφορές συνολικού ύψους 1,2 εκατ. δολαρίων και σχεδόν 100.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία παραδίδονταν είτε απευθείας στα γραφεία της οργάνωσης, είτε σε ιατρική κλινική που ανήκε σε μέλος του κυκλώματος.

Η τελευταία μεταφορά, ύψους 500.000 δολαρίων, έγινε μάλιστα προς τη σύζυγο του «Τσε Γκεβάρα», καθώς ο ίδιος είχε καταστεί ύποπτος για εγκλήματα διαφθοράς στο πλαίσιο της έρευνας των NABU και SAPO.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.