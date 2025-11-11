Σε 11 χρόνια φυλάκιση η «βασίλισσα του Bitcoin» για «απάτη-μαμούθ» Βρετανία

Σε 11 χρόνια και 8 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η «βασίλισσα του Bitcoin», στο πλαίσιο της μεγαλύτερης υπόθεσης ξεπλύματος χρήματος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφεται η στιγμή της σύλληψης της 47χρονης Τσιμίν Τσιάν, της Κινέζας απατεώνισσας που βρισκόταν πίσω από απάτη άνω των 5,5 δισεκατομμυρίων λιρών.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι αστυνομικοί τη συνέλαβαν ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι της. Στα πλάνα, η Τσιάν φαίνεται σοκαρισμένη και αμήχανη, τη στιγμή που οι αστυνομικοί την εντοπίζουν κάτω από ένα φούξια πάπλωμα.

Η αποκαλούμενη «Βασίλισσα του Bitcoin» ή «Θεά του Πλούτου» είχε διαφύγει στην Αγγλία έχοντας εξαπατήσει περισσότερους από 128.000 επενδυτές.

Πολυτελής ζωή εν «crypto»

Η πρώτη της επαφή με τις Αρχές είχε γίνει ήδη από το 2018, όταν η αστυνομία ερευνούσε υπόθεση που συνδεόταν με ξέπλυμα χρήματος.

Τότε, η Τσιάν κατάφερε να ξεγελάσει τους αστυνομικούς, δίνοντας ψεύτικα στοιχεία ενώ παρουσιάστηκε δήθεν κατάκοιτη εξαιτίας τραυματισμού.

Έκτοτε, η πρώην δισεκατομμυριούχος δραπέτευσε στη Βρετανία, όπου έζησε μια πολυτελή ζωή έξι χρόνια.

Στο Λονδίνο, η Τσιάν ζούσε με ψεύτικα ονόματα και πλαστά διαβατήρια, νοικιάζοντας πολυτελή ακίνητα — από απομονωμένα κτήματα στη Σκωτία έως μια έπαυλη 5 εκατ. λιρών στο Χάμστεντ. Εκεί, περνούσε τις ημέρες της σχεδιάζοντας επενδυτικά σχέδια, έχοντας μπάτλερ, οικονόμο και οδηγό.

Η Τσιάν είχε ξοδέψει τεράστια ποσά: 44.000 λίρες για κοσμήματα στη Ζυρίχη, 90.000 λίρες στα Harrods για ρούχα σχεδιαστών, και 119.000 λίρες για ρολόγια από τον οίκο Van Cleef & Arpels.

Είχε επίσης εξετάσει τον ενδεχόμενο αγοράς πολυτελών κατοικιών στο Ντουμπάι και την Τοσκάνη, καθώς και ενός αρχοντικού του 18ου αιώνα με θέα στη θάλασσα, αξίας 10 εκατ. λιρών.

Η ύβρις και η πτώση

Η Τσιάν ονειρευόταν να εισέλθει στους κύκλους της βρετανικής αριστοκρατίας. Από το αρχοντικό της στο Χάμστεντ, σχεδίαζε την αγορά σειράς ακινήτων εκατομμυρίων λιρών, ελπίζοντας να γνωρίσει από δούκες και δούκισσες μέχρι τον Δαλάι Λάμα και τον Πάπα.

Σε προσωπικό της ημερολόγιο μάλιστα, έγραφε για το σχέδιό της να ιδρύσει ένα «βασίλειο» στο Liberland, μια μη αναγνωρισμένη μικροπολιτεία στον Δούναβη, όπου σκόπευε να χτίσει τον μεγαλύτερο βουδιστικό ναό της Ευρώπης.

Τελικά, η ύβρις οδήγησε στην πτώση της: Οι προσπάθειες αγοράς δύο πολυτελών κατοικιών στο Χάμστεντ, αξίας 23,5 και 12,5 εκατ. λιρών, ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς ελέγχου για ξέπλυμα χρήματος.

Η αποκάλυψη

Η Σκότλαντ Γιαρντ ξεκίνησε τότε έρευνα, εντοπίζοντας τα κεφάλαια στην Κίνα, όπου η Τσιάν, επικεφαλής ομάδας 83 απατεώνων, είχε υποσχεθεί αποδόσεις 300% σε επενδυτές.

Με ψεύτικα στοιχεία, η Τσιάν διέφυγε στη Βρετανία το 2017 με τα χρήματα.

Για χρόνια παρέμενε ασύλληπτη, έχοντας τη βοήθεια των στενών συνεργατών που ζούσαν μαζί της και που είχαν υπογράψει συμβόλαια εχεμύθειας, για να μένουν κοντά της, επί της ουσίας και οι ίδιοι φυλακισμένοι στο «χρυσό κλουβί της» αφού ενδεικτικά, απαγορευόταν να ανοίξουν μέχρι και την πόρτα του σπιτιού.

Ολα αυτά μέχρι οι αρχές, να εντοπίσουν φέτος, μια μεταφορά Bitcoin σε έναν πρώην συνεργάτη της, τον Σενγκ Χοκ Λινγκ και έτσι να βρουν τα ίχνη σε κατοικία στο Γιορκ.

Το «κλειδί» της απάτης

Στην έρευνα, οι αστυνομικοί βρήκαν ραμμένο μέσα σε ένα παντελόνι της ένα κλειδί για ψηφιακό πορτοφόλι Bitcoin, αξίας 6,6 εκατ. λιρών.

Η βρετανική κυβέρνηση πλέον διεκδικεί τα ποσά στο Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ χιλιάδες Κινέζοι επενδυτές προσπαθούν να ανακτήσουν τα χαμένα χρήματά τους.

Οι ποινές

Ο Σενγκ Χοκ Λινγκ καταδικάστηκε σε 4 χρόνια και 11 μήνες φυλάκιση για μεταφορά παράνομων κεφαλαίων, ενώ η Τσιάν σε 11 χρόνια και 8 μήνες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

