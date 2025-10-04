Το αεροδρόμιο του Μονάχου καθυστέρησε την έναρξη της σημερινής λειτουργίας του, λόγω παρουσίας drones

Το αεροδρόμιο του Μονάχου καθυστέρησε την έναρξη της σημερινής πτητικής λειτουργίας του, μετά από πολλαπλές θεάσεις drones κοντά στην τερματική περιοχή του, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του διαχειριστή του που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του.

Τουλάχιστον 6.500 ταξιδιώτες επηρεάστηκαν από τη νέα αναστολή της πτητικής λειτουργίας του αεροδρομίου στο Μόναχο, το οποίο έκλεισε στις 21:28 της Παρασκευής, με την υποψία εντοπισμού drones στην περιοχή.

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο, 23 εισερχόμενες πτήσεις εξετράπησαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγκάρδης και της Νυρεμβέργης, ενώ 12 ακόμη ακυρώθηκαν. Από τις αναχωρήσεις, 46 πτήσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν για σήμερα (Σάββατο). Σε πολλές περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες είχαν ήδη επιβιβαστεί και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εκ νέου τα αεροσκάφη.

«Όπως και την προηγούμενη νύχτα, το αεροδρόμιο του Μονάχου, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, παρείχε αμέσως βοήθεια στους επιβάτες στους τερματικούς σταθμούς. Στήθηκαν κρεβάτια κατασκήνωσης και παρέχονταν κουβέρτες, ποτά και σνακ», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισαν το βράδυ της Παρασκευής για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, με τον κυβερνήτη ενός αεροσκάφους του οποίου η αναχώρηση ακυρώθηκε να ενημερώνει τους επιβάτες ότι είχαν εντοπιστεί ξανά drones.

Ο πιλότος της πτήσης για Λονδίνο είπε στους επιβάτες ότι τα ελικόπτερα της αστυνομίας ήταν στον αέρα και δεν ήταν σαφές εάν η πτήση θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου δήλωσε ότι και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης του Μονάχου έκλεισαν, αλλά ο λόγος για το κλείσιμο δεν είναι ακόμη σαφής.

Όλες οι πτήσεις από και προς το Μόναχο έχουν ανασταλεί από τις 21:28 (τοπική ώρα), «λόγω ανεπιβεβαίωτου εντοπισμού drone» στην περιοχή πάνω από το αεροδρόμιο της πόλης, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές πότε θα επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο, το οποίο ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00 για λόγους προστασίας της περιοχής από τον θόρυβο.

Drones πάνω από τον βόρειο και τον νότιο διάδρομο

Στο μεταξύ την έρευνα είχε αναλάβει η ομοσπονδιακή αστυνομία, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν επρόκειτο πράγματι για μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Ερευνούμε μια πληροφορία ότι μπορεί να υπήρξε εντοπισμός drone. Για λόγους ασφαλείας, ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ανέστειλε τις πτητικές λειτουργίες στις 21:28. Η ασφάλεια προηγείται», είχε δηλώσει νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Μονάχου Τόμας Μπόροβικ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστυνομία είχε αναπτυχθεί με πλήρη ισχύ στην περιοχή του αεροδρομίου.

Λίγη ώρα αργότερα, εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας δήλωσε πως δύο περιπολικά παρατήρησαν drones ταυτόχρονα πάνω από τον βόρειο και από τον νότιο διάδρομο του αεροδρομίου. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη άλλαξαν αμέσως πορεία και εξαφανίστηκαν χωρίς να καταστεί εφικτή η αναγνώρισή τους και δεν είναι σαφές ούτε καν το μέγεθός τους.

Στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου δημοσιεύθηκε νωρίτερα ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί ο εντοπισμός drones. Παρόλα αυτά, όπως ανέφερε το αεροδρόμιο, ο Γερμανικός Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (DFS) αποφάσισε την αναστολή της πτητικής λειτουργίας του αεροδρομίου ως προληπτικό μέτρο.

Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ

Ο εντοπισμός drones προκάλεσε χάος στον αερολιμένα του Μονάχου ήδη το βράδυ της Πέμπτης, καθώς περισσότερες από 17 απογειώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν και εκατοντάδες επιβάτες διανυκτέρευσαν στους χώρους του αεροδρομίου. Το πρόγραμμα πτήσεων εκτελείτο κανονικά από τις 05:00 το πρωί της Παρασκευής και μέχρι τη νέα αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Flightradar24, τουλάχιστον 17 πτήσεις εξετράπησαν χθες (Παρασκευή) το βράδυ προς τα αεροδρόμια της Στουτγάρδης και της Νυρεμβέργης, της Βιέννης και της Φρανκφούρτης.

Άνοιξε εκ νέου η συζήτηση για την καλύτερη προστασία των αεροδρομίων

Μετά τα νέα περιστατικά με drones, έχει ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για την καλύτερη προστασία των αεροδρομίων. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Νόμπριντ ζήτησε τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση των drones, τα οποία αποτελούν σήμερα ευθύνη της αστυνομίας. «Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου μεταξύ της απειλής των drones και της άμυνας από drones. Αυτός ο αγώνας πρέπει να κερδηθεί», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ. O βαυαρός πρωθυπουργός Μάρκους Ζέντερ τάχθηκε μάλιστα υπέρ της εξουσιοδότησης της αστυνομίας να καταρρίπτει άμεσα τα drones και προανήγγειλε την ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας. «Χρειαζόμαστε κυριαρχία επί του εναέριου χώρου μας», τόνισε.

