Μελόνι: «H προτεραιότητα, τώρα είναι η κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση των ομήρων»

Με σύντομη γραπτή δήλωσή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
«Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στη Γάζα και επιβεβαιώνω την πλήρη στήριξή μου στις προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για να φέρει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η προτεραιότητα, για όλους, τώρα, είναι να φτάσουμε σε κατάπαυση του πυρός, η οποία να οδηγήσει στην άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Η Ιταλία είναι πάντα έτοιμη να κάνει ό,τι της αναλογεί».
