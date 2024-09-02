Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διαλύεται στον βυθό το ναυάγιο του Τιτανικού – Νέες, συγκλονιστικές εικόνες 

Μεγάλο τμήμα του κιγκλιδώματος της διάσημης πλώρης του «Τζακ» και της «Ρόουζ» έχει αποκολληθεί και βρίσκεται τώρα στον πυθμένα της θάλασσας

τιτανικος ναυαγιο

Η πλώρη του Τιτανικού που ξεπροβάλει μέσα από τα σκοτεινά βάθη του Ατλαντικού, είναι το πιο διάσημο σημείου του θρυλικού ναυαγίου, χάρη κυρίως στην ταινία του Τζέημς Κάμερον. 

Το εμβληματικό υπερωκεάνιο βυθίστηκε τον Απρίλιο του 1912 και παραμένει στο βυθό, σπασμένο στα δύο, σε βάθος 3.784 μέτρων, να αποσυντίθεται σταδιακά.  

Μία νέα αποστολή στο ναυάγιο του Τιτανικού με υποβρύχια ρομπότ αυτό το καλοκαίρι αποκάλυψε τα αποτελέσματα της αργής διάβρωσης του μετάλλου και της αποσύνθεσης του πλοίου. 

Ενα μεγάλο τμήμα του κιγκλιδώματος της πλώρης – που απαθανάτισαν οι Τζακ και Ρόουζ στη διάσημη κινηματογραφική σκηνή - έχει αποκολληθεί και βρίσκεται τώρα στον πυθμένα της θάλασσας.

titanikos

 Οι εντυπωσιακές εικόνες δείχνουν πώς το ναυάγιο αλλάζει μετά από περισσότερα από 100 χρόνια κάτω από τα κύματα.

Η αποστολή  πιστεύει ότι το τμήμα του κιγκλιδώματος, το οποίο έχει μήκος περίπου 4,5 μέτρα έπεσε κάποια στιγμή τα τελευταία δύο χρόνια.

τιτανικος

«Η πλώρη του Τιτανικού είναι απλώς εμβληματική, αλλά δεν είναι πια έτσι», είπε στο BBC η Tomasina Ray, διευθύντρια συλλογών στην RMS Titanic Inc, την εταιρεία που πραγματοποίησε την αποστολή.

«Είναι απλώς άλλη μια υπενθύμιση της επιδείνωσης που συμβαίνει καθημερινά. Ο κόσμος ρωτάει συνέχεια: "Πόσο καιρό θα υπάρχει ο Τιτανικός; Απλώς δεν ξέρουμε, αλλά τον παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο» δήλωσε χαρακτηριστικά. 

τιτανικος

τιτανικος

Επίσης, σύμφωνα με την εταιρία, πολλά διακοσμητικά αντικείμενα τέχνης – γλυπτά και αγάλματα -  που κοσμούσαν τις αίθουσες και τα δωμάτια σε όλο τον Τιτανικό, διασπώνται πλέον στον αμμώδη βυθό, μετά από πολλές δεκαετίες βυθισμένα στο εχθρικό περιβάλλον του Βόρειου Ατλαντικού.

Από την ανακάλυψη του ναυαγίου το 1985, χιλιάδες αντικείμενα έχουν ανασυρθεί και εκτίθενται σε μουσεία σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τιτανικός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark