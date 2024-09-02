Η πλώρη του Τιτανικού που ξεπροβάλει μέσα από τα σκοτεινά βάθη του Ατλαντικού, είναι το πιο διάσημο σημείου του θρυλικού ναυαγίου, χάρη κυρίως στην ταινία του Τζέημς Κάμερον.

Το εμβληματικό υπερωκεάνιο βυθίστηκε τον Απρίλιο του 1912 και παραμένει στο βυθό, σπασμένο στα δύο, σε βάθος 3.784 μέτρων, να αποσυντίθεται σταδιακά.

Μία νέα αποστολή στο ναυάγιο του Τιτανικού με υποβρύχια ρομπότ αυτό το καλοκαίρι αποκάλυψε τα αποτελέσματα της αργής διάβρωσης του μετάλλου και της αποσύνθεσης του πλοίου.

The new images from #TITANICExpedition2024 reveal one thing for sure: #TITANIC is changing.

After 112 years at the bottom of the #NorthAtlantic, the hostile ocean environment has taken a toll on TITANIC. pic.twitter.com/y8DKTj8Qi7 — RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) September 1, 2024

Ενα μεγάλο τμήμα του κιγκλιδώματος της πλώρης – που απαθανάτισαν οι Τζακ και Ρόουζ στη διάσημη κινηματογραφική σκηνή - έχει αποκολληθεί και βρίσκεται τώρα στον πυθμένα της θάλασσας.

Οι εντυπωσιακές εικόνες δείχνουν πώς το ναυάγιο αλλάζει μετά από περισσότερα από 100 χρόνια κάτω από τα κύματα.

Η αποστολή πιστεύει ότι το τμήμα του κιγκλιδώματος, το οποίο έχει μήκος περίπου 4,5 μέτρα έπεσε κάποια στιγμή τα τελευταία δύο χρόνια.

«Η πλώρη του Τιτανικού είναι απλώς εμβληματική, αλλά δεν είναι πια έτσι», είπε στο BBC η Tomasina Ray, διευθύντρια συλλογών στην RMS Titanic Inc, την εταιρεία που πραγματοποίησε την αποστολή.

«Είναι απλώς άλλη μια υπενθύμιση της επιδείνωσης που συμβαίνει καθημερινά. Ο κόσμος ρωτάει συνέχεια: "Πόσο καιρό θα υπάρχει ο Τιτανικός; Απλώς δεν ξέρουμε, αλλά τον παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, σύμφωνα με την εταιρία, πολλά διακοσμητικά αντικείμενα τέχνης – γλυπτά και αγάλματα - που κοσμούσαν τις αίθουσες και τα δωμάτια σε όλο τον Τιτανικό, διασπώνται πλέον στον αμμώδη βυθό, μετά από πολλές δεκαετίες βυθισμένα στο εχθρικό περιβάλλον του Βόρειου Ατλαντικού.

Fine art decorated the halls and rooms throughout #TITANIC, but beauty is a delicate thing. Much of TITANIC’s fine art was made of organic materials, breaking down into the earth after many decades submerged in the hostile environment of the #NorthAtlantic. pic.twitter.com/zVauzPWDTq — RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) September 1, 2024

Από την ανακάλυψη του ναυαγίου το 1985, χιλιάδες αντικείμενα έχουν ανασυρθεί και εκτίθενται σε μουσεία σε όλο τον κόσμο.

