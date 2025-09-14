Το σχέδιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου για πιθανή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο κράτος του Ισραήλ, ως απάντηση-αντιστάθμισμα στην ανακοίνωση πολλών κρατών -ανάμεσά τους και η Γαλλία- για ενδεχόμενη αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, αποτελεί το κυρίαρχο θέμα συζήτησης ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Ουάσινγκτον. Πηγές τόσο από την ισραηλινή όσο και από την αμερικανική διπλωματία, τις οποίες επικαλούνται ισραηλινά ΜΜΕ, αλλά και το έγκυρο μέσο Axios, αναφέρουν ότι το ταξίδι του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο στο Ισραήλ και η συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ως βασικό αντικείμενο το σχέδιο της πιθανής προσάρτησης της Δυτικής Όχθης και σε δεύτερο επίπεδο τις επιπτώσεις από την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκαν μαζί το Δυτικό Τείχος ή Τείχος των Δακρύων, στέλνοντας προς τη διεθνή κοινότητα ένα σαφές μήνυμα ενότητας και ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την ισραηλινή κυβέρνηση.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε κορυφαίο επίπεδο θα καθορίσουν την απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη Δυτική Όχθη, καθώς και τις εξελίξεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα με ραγδαίο ρυθμό το αμέσως επόμενο διάστημα.

Αντίδραση στην αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού Κράτους

Η προθυμία πολλών δυτικών χωρών να αναγνωρίσουν στον ΟΗΕ το Παλαιστινιακό Κράτος θεωρείται από το Τελ Αβίβ, αλλά και την Ουάσινγκτον, ότι ανατρέπουν καθοριστικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, μία πιθανή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Κράτος του Ισραήλ αναμένεται να κλιμακώσει τις αντιδράσεις των αραβικών κρατών, πολύ δε περισσότερο μετά το ισραηλινό κτύπημα στην Ντόχα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ και την ισραηλινή κυβέρνηση ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα έβλαπτε σημαντικά τη συνθήκη ειρήνης μεταξύ ΗΑΕ και Ισραήλ.

Την Παρασκευή, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» που παρουσίασαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, η οποία αφορά τη μη αναστρέψιμη ίδρυση και αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού Κράτους. Τη διακήρυξη υπερψήφισαν 142 χώρες, 10 ψήφισαν κατά, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, και 12 χώρες απείχαν.

Οι αρχές της διακήρυξης θα αποτελέσουν τους κύριους όρους αναφοράς για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών που θα υποστηρίξουν τη λύση των δύο κρατών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και αρκετές άλλες χώρες αναμένεται να ανακοινώσουν την αναγνώριση της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης.

Ενόψει, λοιπόν, των ραγδαίων και σε παγκόσμιο επίπεδο εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, η διήμερη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στο Ισραήλ θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να καθορίσει τη γραμμή και την απάντηση της Ουάσινγκτον και του Τελ Αβίβ, απέναντι στο «κίνημα» αναγνώρισης ενός Παλαιστινιακού Κράτους.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στον Axios ότι ο Ρούμπιο έχει αφήσει να εννοηθεί σε ιδιωτικές συναντήσεις ότι δεν αντιτίθεται στις προσαρτήσεις της Δυτικής Όχθης και ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα σταθεί εμπόδιο. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα βρίσκεται ήδη υπό συζήτηση και πως πλέον εξετάζονται οι ιδιαίτερες παράμετροι και οι συνέπειες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τις τελευταίες ημέρες, πραγματοποιήθηκαν αρκετές εσωτερικές συναντήσεις για το θέμα αυτό στον Λευκό Οίκο και στο υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να αποφασιστεί η γραμμή που θα ακολουθηθεί, ώστε να μην αφήνει ανοιχτή τη θέση των ΗΠΑ σε ερμηνείες.

Η βασική ανησυχία που εξέφρασαν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτές τις συναντήσεις ήταν ότι η προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ θα οδηγούσε στην κατάρρευση των Συμφωνιών του Αβραάμ, κάτι που μπορεί να επιφέρει μία ακόμη απρόβλεπτη κατάσταση.

Κάθετη η στάση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν εμφανίζονται καθόλου πρόθυμα να δεχτούν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ. Σύμφωνα με το Axios, τα ΗΑΕ ξεκαθάρισαν ξανά τη θέση τους πριν από το ταξίδι του Ρούμπιο στο Ισραήλ. «Ο Λευκός Οίκος προφανώς συμμετέχει σε μια ποικιλία συζητήσεων πολιτικής που σχετίζονται με τη Μέση Ανατολή. Δεν σχολιάζουμε εσωτερικές συναντήσεις που μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί ή όχι», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ, ο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πρόκειται να συζητήσει με την ισραηλινή κυβέρνηση την αντίδρασή της στο αναμενόμενο κύμα αναγνωρίσεων ενός παλαιστινιακού κράτους. «Είπαμε στους Ευρωπαίους ότι θα υπάρξει αντίδραση», είπε ο Ρούμπιο.

Την ίδια στιγμή, ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι ο Νετανιάχου θέλει να γνωρίζει πόση ελευθερία κινήσεων έχει, ώστε να «απαντήσει» στις κινήσεις των δυτικών -και όχι μόνο- κρατών, ενόψει της αναγνώρισης ενός Παλαιστινιακού Κράτους.



