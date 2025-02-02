Τηλεφωνική επικοινωνία Τριντό - Σέινμπαουμ για τους αμερικανικούς δασμούς

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό και η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ συζήτησαν το θέμα της επιβολής αμερικανικών δασμών κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Τριντό.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος και να βελτιώσουν τις ήδη ισχυρές διμερείς σχέσεις μεταξύ του Καναδά και του Μεξικού.

Πηγή: skai.gr

