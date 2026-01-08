Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, είχε χθες το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συζητήθηκε μια σειρά από διεθνή ζητήματα και επιχειρησιακά θέματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στην κοινή επιχείρηση αναχαίτισης του δεξαμενόπλοιου Marinera στον βόρειο Ατλαντικό, η οποία πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο των συλλογικών προσπαθειών για την πάταξη της παραβίασης των διεθνών κυρώσεων».

Παράλληλα, εξετάστηκε η πρόσφατη πρόοδος που σημειώθηκε στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς και οι εξελίξεις γύρω από την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Η κλήση ολοκληρώθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό να εκφράζει στον Αμερικανό πρόεδρο τη θέση του αναφορικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.