Οι ΗΠΑ κατέλαβαν το υπό ρωσική σημαία τάνκερ Marinera - Δείτε βίντεο

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε τελικά στο δεξαμενόπλοιο «Marinera» που συνδέεται με τη Βενεζουέλα έπειτα από καταδίωξη περίπου δύο εβδομάδων στον Βόρειο Ατλαντικό, σε μια επιχείρηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη Ρωσία, η οποία κάνει λόγο για παραβίαση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα.

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (U.S. European Command) με ανάρτηση επιβεβαίωσε την κατάσχεση του πλοίου.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το Υπουργείο Άμυνας, γνωστοποίησαν σήμερα την κατάσχεση του πλοίου M/V Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων.

Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό, βάσει εντάλματος που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού είχε προηγουμένως εντοπιστεί και παρακολουθηθεί από το σκάφος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής USCGC Munro, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο δεν υπήρξε καμία αντίσταση ή εχθρική ενέργεια από το πλήρωμα. Παράλληλα, αμερικανικές πηγές ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν ρωσικά πλοία στην περιοχή γύρω από το Bella 1 (Marinera) τη στιγμή που η αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε στο πλοίο, γεγονός που απέτρεψε το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης μεταξύ αμερικανικών και ρωσικών δυνάμεων.

Φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Διοίκηση του αμερικανικού στρατού από την επιχείρηση κατάσχεσης του τάνκερ

Νωρίτερα το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RT ανέφερε ότι φαίνεται οι αμερικανικές δυνάμεις προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στο πετρελαιοφόρο από ελικόπτερο και δημοσίευσε εικόνα ελικοπτέρου να αιωρείται κοντά στο πλοίο.

NATO forces track shadow oil tanker Bella 1—now renamed Marinera—250 miles off Ireland coast. Vessel fled US Venezuela blockade, painted Russian flag on hull to claim Moscow protection.



US, UK, France, Ireland deploy surveillance aircraft. Russia filed diplomatic request to… pic.twitter.com/xqtovngeXZ — GeoTechWar (@geotechwar) January 6, 2026

Σημειώνεται ότι αρκετά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν σήμερα το πρωί από βάσεις στη Βρετανία με κατεύθυνση βορειοδυτικά, προς το πετρελαιοφόρο που φέρει ρωσική σημαία, σύμφωνα με ιστοσελίδες παρακολούθησης πτήσεων. Τα δεδομένα πλου του πλοίου δείχνουν επίσης ότι το δεξαμενόπλοιο πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα το πρωί απότομη δεξιά στροφή στον Βόρειο Ατλαντικό.

Route taken by the Marinera oil tanker



The Marinera has evaded capture in the Caribbean after U.S. forces attempted to seize it. Formerly known as Bella 1, the tanker changed its name when re-registered as a Russian vessel following the escape.



It is believed to be heading past… pic.twitter.com/ydPwzIDf0y — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε νωρίτερα ότι το πλοίο, το οποίο πλέον φέρει ρωσική σημαία, βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Κάλεσε τις δυτικές χώρες να σεβαστούν το δικαίωμα του σκάφους στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Οι ΗΠΑ είχαν επιχειρήσει να επιβιβαστούν στο Marinera τον περασμένο μήνα στην Καραϊβική, αφού εκτίμησαν ότι κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή διέθετε ένταλμα κατάσχεσης του πλοίου, το οποίο κατηγορείται ότι παραβίαζε τις αμερικανικές κυρώσεις μεταφέροντας ιρανικό πετρέλαιο. Στη συνέχεια, το πλοίο άλλαξε πορεία, άλλαξε όνομα και νηολογήθηκε ως ρωσικό.

Προηγουμένως είχε δηλωθεί ψευδώς υπό σημαία Γουιάνας. Ιστορικά μετέφερε αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, ωστόσο σύμφωνα με τις αναφορές αυτή τη στιγμή πλέει κενό φορτίου.

Έκτοτε καταδιώκεται από τις αμερικανικές αρχές σε όλο τον Βόρειο Ατλαντικό, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρωσία έχει αναπτύξει υποβρύχιο για να το συνοδεύσει κατά τη διέλευσή του από τον ωκεανό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.