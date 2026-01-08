Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε «την πρώτη φάση» του σχεδίου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας, που καλύπτει το σύνολο των περιοχών που συνορεύουν με το Ισραήλ και τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα πιο βόρεια.

Στην ανακοίνωσή του ο λιβανέζικος στρατός επεσήμανε ότι πέτυχε «τους στόχους της πρώτης φάσης» του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, το οποίο τώρα πρόκειται να επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα.

Διευκρίνισε ότι πλέον «ελέγχει» την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι, «με εξαίρεση τις περιοχές και τις θέσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την κατοχή του Ισραήλ» κοντά στα σύνορα.

Ο στρατός είχε ορίσει προθεσμία ως το τέλος του έτους για την εκκαθάριση του νότιου Λιβάνου, που συνορεύει με το Ισραήλ, από τα όπλα που δεν ανήκουν σε κρατικές οντότητες, προτού προχωρήσει σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στη σημερινή του ανακοίνωση δεν κάνει αναφορά στη Χεζμπολάχ, η οποία ενεπλάκη σε πόλεμο με το Ισραήλ, που τελείωσε με την υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας το 2024.

Μεταξύ των όρων της εκεχειρίας αυτής είναι ότι μόνο οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου επιτρέπεται να φέρουν όπλα. Ωστόσο η Χεζμπολάχ, αν και βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ, αρνείται να παραδώσει τα όπλα της στην υπόλοιπη χώρα.

Την ίδια ώρα οι αρχές του Λιβάνου είναι αντιμέτωπες με αυξανόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, ενώ ανησυχούν ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να κλιμακώσει τα πλήγματά του εναντίον του λιβανέζικου εδάφους.

Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει την απόσυρση των δυνάμεων του Ισραήλ από το λιβανέζικο έδαφος, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να έχει υπό την κατοχή του πέντε στρατηγικά σημεία κοντά στα σύνορα. Παράλληλα διεξάγει πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας τη σιιτική οργάνωση ότι επιδιώκει να επαναεξοπλιστεί, ενώ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων αφοπλισμού που διεξάγει ο λιβανέζικος στρατός.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας, η Χεζμπολάχ πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της βόρεια του ποταμού Λιτάνι, ενώ οι στρατιωτικές της υποδομές στις περιοχές από τις οποίες αποσύρεται θα πρέπει να καταστραφούν.

Ο στρατός του Λιβάνου διευκρίνισε ότι θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις του νότια του Λιτάνι προκειμένου «να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των εκρηκτικών που δεν έχουν εκραγεί» και να εντοπιστούν «τούνελ» που έχει σκάψει η Χεζμπολάχ.

Πρόσθεσε επίσης ότι θα λάβει μέτρα προκειμένου «να εμποδίσει οριστικά τις ένοπλες ομάδες να ανακτήσουν τις ικανότητές τους».

Ο αρχηγός του λιβανέζικου στρατού Ροντόλφ Χαϊκάλ αναμένεται να ενημερώσει σήμερα το απόγευμα την κυβέρνηση για τις προόδους που έχουν επιτευχθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

