Ο Άντριου Μάουντμπάτεν–Γουίνσδορ, πρώην πρίγκιπας και μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, φέρεται να έλαβε εκατομμύρια «μαύρου χρήματος» από έναν ολιγάρχη ο οποίος αγόρασε έπαυλή του, σύμφωνα με έρευνα του BBC.

Ο δισεκατομμυριούχος Τιμούρ Κουλιμπάγεφ από το Καζακστάν ανέφερε στο BBC, μέσω των δικηγόρων του, ότι έλαβε δάνειο από την εταιρεία Enviro Pacific Investments για την αγορά της πρώην έπαυλης του Άντριου.

Ωστόσο, εισαγγελείς στην Ιταλία, σε άλλη έρευνα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε λάβει μετρητά από δωροδοκίες, το 2007.

Ο ολιγάρχης αγόρασε το ίδιο έτος την έπαυλη Sunninghill Park στο Μπέρκσαϊρ από τον τότε πρίγκιπα έναντι 15 εκατομμυρίων λιρών, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από την Enviro Pacific. Ο Κουλιμπάγεφ είναι γαμπρός του τότε προέδρου του Καζακστάν και αξιωματούχος με μεγάλη επιρροή στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας της Κεντρικής Ασίας.

O Τιμούρ Κουλιμπάγεφ

Το BBC αναφέρει επίσης πως, σε ξεχωριστή υπόθεση, ένας Ιταλός επιχειρηματίας ομολόγησε την ενοχή του για δωροδοκία του Κουλιμπάγεφ .

Οι δικηγόροι του ολογάρχη αρνήθηκαν ότι ο πελάτης τους έχει εμπλακεί σε υποθέσεις δωροδοκίας ή διαφθοράς και υποστήριξαν ότι τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά του Sunninghill Park ήταν απολύτως νόμιμα.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις αυτές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το εάν ο Άντριου ήξερε πως έλαβε χρήματα που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και αν οι σύμβουλοί του διενήργησαν τους προβλεπόμενους από τον νόμο ελέγχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κουλιμπάγεφ κατέβαλε περίπου 3 εκατομμύρια λίρες περισσότερα από την αρχική ζητούμενη τιμή και περίπου 7 εκατομμύρια λίρες πάνω από την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου.

Ο Άντριου δεν απάντησε σε αίτημα του BBC για σχόλιο. Ωστόσο, το 2009 είχε δηλώσει στην εφημερίδα Daily Telegraph ότι δεν ήταν δική του δουλειά να κάνει υποδείξεις επειδή κάποιος του πρόσφερε περισσότερα χρήματα για την έπαυλη, χρησιμοποιώντας τη φράση: «κάποιου του χάριζαν γάιδαρο και τον κοίταζε στα δόντια».

Η αγοραπωλησία της έπαυλης

Το Sunninghill Park ήταν γαμήλιο δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ προς τον Άντριου το 1986. Πρόκειται για μοντέρνα διώροφη έπαυλη από κόκκινο τούβλο, με 12 υπνοδωμάτια, 12 μπάνια και έξι σαλόνια.

Το ακίνητο βγήκε στην αγορά το 2001, χωρίς να υπάρξουν όμως προσφορές, με αποτέλεσμα ο Άντριου να ασχοληθεί προσωπικά με την πώλησή του.

Όπως αναφέρει το BBC, ο πρώην πρίγκιπας εκμεταλλεύτηκε επίσημη επίσκεψή του στο Μπαχρέιν το 2003, ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, για να προσπαθήσει να πουλήσει την έπαυλη σε μέλη βασιλικών οικογενειών του Κόλπου, σύμφωνα με τον Σάιμον Γουίλσον, τότε αναπληρωτή πρέσβη.

Τελικά, αγοραστής βρέθηκε μέσω των σχέσεών του με το Καζακστάν. Ο Άντριου επισκέφθηκε τη χώρα το 2006, ενώ την ίδια χρονιά ο πρόεδρος Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ συναντήθηκε με τη βασίλισσα στο Μπάκιγχαμ.

Το 2007 κατατέθηκε προσφορά για το Sunninghill Park από τον Τιμούρ Κουλιμπάγεφ, γαμπρό του Ναζαρμπάγεφ.

Ωστόσο, την περίοδο που έγινε η πώληση, η βρετανική κυβέρνηση εξέφραζε ανησυχίες σχετικά με το Καζακστάν, που αφορούσαν τη διαφθορά. Παρ’ όλα αυτά, και παρά τον επίσημο ρόλο του Άντριου, η ταυτότητα του αγοραστή δεν αποκαλύφθηκε, καθώς τότε δεν ήταν υποχρεωτική η γνωστοποίηση των πραγματικών ιδιοκτητών υπεράκτιων εταιρειών που αγόραζαν ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το όνομα του Κουλιμπάγεφ αποκαλύφθηκε τρία χρόνια αργότερα από τα μέσα ενημέρωσης.

Διαφθορά

Το 2012 τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το εάν η συναλλαγή συνδεόταν με υποθέσεις διαφθοράς και οι ιταλικές εισαγγελικές αρχές διερεύνησαν σχετικές καταγγελίες.

Οι καταγγελίες αφορούσαν και τις δωροδοκίες για τη χρηματοδότηση της αγοράς του Sunninghill Park μέσω της Enviro Pacific Investments, εταιρείας που πλέον έχει επιβεβαιωθεί ότι χρηματοδότησε εν μέρει τη συναλλαγή. Οι έρευνες πάντως δεν οδήγησαν σε απαγγελία κατηγοριών κατά του ολιγάρχη.

Ωστόσο, το BBC είδε δικαστικά έγγραφα των ετών 2016 και 2017, σύμφωνα με τα οποία οι Ιταλοί εισαγγελείς είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Enviro Pacific Investments είχε λάβει μετρητά από δωροδοκίες.

Τα έγγραφα υποδηλώνουν επίσης σύνδεση της Enviro Pacific με άλλη εταιρεία, την Aventall. Σε υπόθεση στη Μόντσα, ο Ιταλός διευθυντής πετρελαϊκής εταιρείας Αγκοστίνο Μπιάντσι ομολόγησε ότι καταβλήθηκαν δωροδοκίες στον Κουλιμπάγεφ και σε άλλους αξιωματούχους του Καζακστάν για την εξασφάλιση προσοδοφόρων πετρελαϊκών συμβάσεων, με την Aventall να κατονομάζεται ως μία από τις εταιρείες μέσω των οποίων διοχετεύθηκαν τα χρήματα.

BBC

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, στις αρχές του 2025, ο Κουλιμπάγεφ φερόταν να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Καζακστάν για την καταβολή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, στο πλαίσιο έρευνας για τον πλούτο που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του πεθερού του.

Οι δικηγόροι του ολιγάρχη με τη σειρά τους υποστηρίζουν ότι ο πλούτος του αποκτήθηκε μέσω επιχειρηματικής δραστηριότητας δεκαετιών, ότι ο ίδιος δεν είναι υπό έρευνα και ότι κάθε ισχυρισμός πως διαπραγματεύεται την καταβολή αποζημίωσης για παράνομα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, είναι ανακριβής.

