Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Ερντογάν με ευχές για τα γενέθλια

Ερντογάν και Πούτιν είχαν χθες τηλεφωνική επικοινωνία, με τον Τούρκο πρόεδρο να δίνει ευχές στον Ρώσο πρόεδρο για τα γενέθλιά του, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Στην επικοινωνία τους συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Γάζα, τους ρωσικούς S400, το ρωσικό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια.

Μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας - Λευκορωσίας για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε εκλογές

Οι δύο χώρες θα ανταλλάξουν τεχνογνωσία και κατάρτιση.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηγέτης της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο βρίσκεται στην εξουσία από το 1994.

Εurofighter από το Κατάρ

Η Τουρκία διεκδικεί τα μαχητικά Εurofighter από το Κατάρ, προσπαθώντας να βρει άμεσες λύσεις για τα κενά στην αεροπορία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται προσπάθειες για την αγορά 24 μεταχειρισμένων μαχητικών.

Κατηγορίες Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ

Ουγγαρία και ψευδοκράτος ως παρατηρητές στη σύνοδο των τουρκογενών κρατών

Ερντογάν: «Οι επιθέσεις της ισραηλινής κυβέρνησης, που ξεκίνησαν με τον Λίβανο και τη Συρία, συνεχίστηκαν με την Υεμένη και το Ιράν, και τέλος στοχοποίησαν το Κατάρ, δείχνουν ότι η μεγαλύτερη απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής μας προέρχεται από την παρούσα διοίκηση αυτής της χώρας.

» Ιδιαίτερα το γεγονός ότι Ουγγαρία βρίσκεται ανάμεσά μας, ως παρατηρητής από τη δυτική πλευρά του τουρκικού κόσμου, μας δίνει ιδιαίτερη χαρά, καθώς μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε την αξία που αποδίδει ο αγαπητός φίλος μου Όρμπαν στον Οργανισμό μας.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι είμαι εξαιρετικά ευτυχής για το γεγονός ότι ο 'πρόεδρος' της 'ΤΔΒΚ' κ. Eρσίν Τατάρ, μετά την Άγκυρα, τη Σούσα και το Μπίσκεκ, βρίσκεται τώρα μαζί μας στην Γκαμπάλα.

Παρατηρώ με ικανοποίηση ότι ο τουρκικός κόσμος δεν αφήνει μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς του στην πορεία προς μια δίκαιη λύση δύο κρατών».

