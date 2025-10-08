IDF: «Τουλάχιστον 3» σκάφη νέου στόλου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν

Ο «στολίσκος για την ελευθερία της Γάζας» (Gaza Freedom Flotilla) κατήγγειλε την Τετάρτη πως πλοία του δέχθηκαν επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και ότι τουλάχιστον τρία αναχαιτίστηκαν κατά τη διάρκεια νέας προσπάθειάς τους να φθάσουν στον παλαιστινιακό θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή στον πόλεμο που πλέον έχει εισέλθει στον τρίτο του χρόνο, προκειμένου να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Η συλλογικότητα ανέφερε μέσω Instagram ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν μέσα ηλεκτρονικού πολέμου για να εμποδίσουν τη μετάδοση επικοινωνιών και βίντεο και μέλη τους επιβιβάστηκαν σε πλοία του στολίσκου για να τα αναχαιτίσουν.

«Μια ακόμη μάταιη προσπάθεια παραβίασης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού και εισόδου σε ζώνη μάχης δεν κατέληξε πουθενά», αναφέρει το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών στο X. «Τα πλοία και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε ισραηλινό λιμάνι. Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και σε καλή υγεία. Οι επιβάτες αναμένεται να απελαθούν άμεσα».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μια εβδομάδα αφότου το Ναυτικό αναχαίτισε πάνω από 40 πλοία που αποτελούσαν τον στολίσκοι Sumud, τον μεγαλύτερο που αμφισβήτησε τον αποκλεισμό της Γάζας μέχρι σήμερα. Το Ισραήλ έχει απελάσει τους περισσότερους από τους 479 ακτιβιστές που συμμετείχαν σε αυτόν τον στόλο, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Another futile attempt to breach the legal naval blockade and enter a combat zone ended in nothing. The vessels and the passengers are transferred to an Israeli port. All the passengers are safe and in good health. The passengers are expected to be deported promptly. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 8, 2025

Πηγή: skai.gr

