Βίντεο με τρομακτικό δυστύχημα στις ΗΠΑ – 22χρονος έπεσε με ταχύπλοο σε σκάφος ψαράδων σκοτώνοντας 3

Το βίντεο δείχνει το σκάφος ενός 22χρονου να έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα πριν προσκρούσει στο ναυλωμένο σκάφος - Προσοχή σκληρές εικόνες 

ΗΠΑ: Βίντεο με 22χρονο να πέφτει με ταχύπλοο σε σκάφος ψαράδων

Ένα τρομακτικό δυστύχημα σημειώθηκε τον Απρίλιο στη λίμνη Σμίθ της πολιτείας Αλαμπάμα, στο οποίο τρεις ψαράδες σκοτώθηκαν και δυο τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά αλιείας.

Το βίντεο δείχνει το ταχύπλοο του 22χρονου επαγγελματία ψαρά Φλιντ Ντέιβις να έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα πριν προσκρούσει στο ναυλωμένο σκάφος σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες. 

Οι αρχές δημοσίευσαν βίντεο από το δυστύχημα.

Στον Ντέιβις την περασμένη Πέμπτη απαγγέλθηκαν τρεις κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και δύο κατηγορίες επίθεσης πρώτου βαθμού, όλα κακουργήματα. Ο Ντέιβις, κάτοικος του Λίσμπουργκ της Τζόρτζια, κατηγορήθηκε επίσης για τρία πλημμελήματα, συμπεριλαμβανομένης της απερίσκεπτης λειτουργίας σκάφους, της μη τήρησης των κανόνων ασφαλείας για σκάφη και της οδήγησης χωρίς πιστοποίηση ασφαλείας χειριστή σκάφους.

