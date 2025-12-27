Τηλεφωνική επικοινωνία φον ντερ Λάιεν με Ζελένσκι, Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες σήμερα

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα συμμετάσχει το Σάββατο σε τηλεφωνική επικοιννία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν στο Reuters.

Σημειώνεται ότι ενόψει της συνάντησης που θα έχει το Σαββατοκύριακο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα στο Politico ότι ο Ουκρανός ηγέτης «δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ». «Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω. Επομένως, θα δούμε τι έχει», φέρεται να είπε στη συνέντευξη αυτήν, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως θα μπορούσαν να έχουν μια παραγωγική συνάντηση.

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει το εδαφικό, το κυριότερο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, στη συνάντηση που θα έχει με τον Τραμπ στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι αναμένει πως «σύντομα» θα μιλήσει και με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

