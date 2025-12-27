Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

Τα αεροδρόμια Rzeszow και Lublin στη νοτιοανατολική Πολωνία έχουν κλείσει προσωρινά μετά την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών από τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η Πολωνική Υπηρεσία Αεροναυτιλίας.

Σημειώνεται ότι η ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο δέχτηκε μαζική ρωσική επίθεση νωρίς το Σάββατο, με εκρήξεις να ακούγονται στην πόλη, την αεροπορική άμυνα να βρίσκεται σε λειτουργία και τον ουκρανικό στρατό να ανακοινώνει την ανάπτυξη πυραύλων.

Η ρωσική επίθεση έλαβε χώρα δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει στις ΗΠΑ με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για την επίλυση του σχεδόν τετραετούς πολέμου που ξεκίνησε η Ρωσία.

Πηγές του Reuters ανέφεραν ότι η αεροπορική άμυνα ήταν σε δράση στην πόλη, ενώ ανεπίσημα κανάλια του Telegram ανέφεραν εκρήξεις.

Ένα στρατιωτικό κανάλι στο Telegram ανέφερε ότι στην πόλη είχαν αναπτυχθεί πύραυλοι κρουζ και βαλλιστικοί πύραυλοι.

