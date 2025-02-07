Πρόεδρος της Κολομβίας: «Η κοκαΐνη δεν είναι χειρότερη από το ουίσκι»

«Η κοκαΐνη δεν είναι χειρότερη από το ουίσκι», είπε ο Γκουστάβο Πέτρο, πρόεδρος της Κολομβίας και προσέθεσε ότι η παγκόσμια βιομηχανία κοκαΐνης θα μπορούσε να «εξαρθρωθεί εύκολα» εάν το ναρκωτικό νομιμοποιηθεί παγκοσμίως.

Η Κολομβία είναι ο κορυφαίος παραγωγός και εξαγωγέας κοκαΐνης στον κόσμο, κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, και η κυβέρνηση έχει περάσει δεκαετίες στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

«Η κοκαΐνη είναι παράνομη επειδή παρασκευάζεται στη Λατινική Αμερική, όχι επειδή είναι χειρότερη από το ουίσκι», είπε ο πρόεδρος της Κολομβίας κατά τη διάρκεια μιας εξάωρης υπουργικής συνάντησης που μεταδόθηκε ζωντανά.

«Οι επιστήμονες έχουν κάνει αναλύσεις πάνω σε αυτό», ισχυρίστηκε.

Ο αριστερός ηγέτης, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2022, έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει τη διακίνηση ναρκωτικών και να ρυθμίσει τη χρήση παράνομων ουσιών. Ωστόσο, από τότε που ανέλαβε την εξουσία, η παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία έχει αυξηθεί.

Η καλλιέργεια φυτειών κόκας στην Κολομβία αυξήθηκε κατά 10% το 2023 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η δυνητική παραγωγή κοκαΐνης έφτασε σε ρεκόρ άνω των 2.600 μετρικών τόνων, αύξηση 53%, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα.

Στις παρατηρήσεις του στη συνάντηση, ο Πέτρο πρότεινε να νομιμοποιηθεί η κοκαΐνη όπως το αλκοόλ για την καταπολέμηση της διακίνησης.

«Αν θέλετε ειρήνη, πρέπει να διαλύσετε την 'μπίζνα' του λαθρεμπορίου ναρκωτικών», είπε. «Θα μπορούσε εύκολα να διαλυθεί αν νομιμοποιήσουν την κοκαΐνη στον κόσμο. Θα πουλιέται όπως και το κρασί».

Αντίθετα, ο Πέτρο τόνισε ότι η φαιντανύλη, ένα συνθετικό ναρκωτικό στο επίκεντρο της κρίσης των οπιοειδών στις ΗΠΑ «σκοτώνει Αμερικανούς, αλλά δεν παρασκευάζεται στην Κολομβία».

«Η φαιντανύλη δημιουργήθηκε ως φάρμακο από πολυεθνικές φαρμακευτικές της Βόρειας Αμερικής» και όσοι τη χρησιμοποιούσαν «εθίστηκαν», είπε.

Οι δηλώσεις του έρχονται σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη διπλωματική αντιπαράθεση με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο πρώτος «μπλόκαρε» την προσγείωση δύο αμερικανικών στρατιωτικών πτήσεων απελαθέντων μεταναστών, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι μεταχειρίζονται τους Κολομβιανούς μετανάστες σαν εγκληματίες.

Η Κολομβία αργότερα συμφώνησε να δεχτεί τους μετανάστες που είχαν απελαθεί, αλλά εργαζόταν για να βοηθήσει στην επιστροφή τους.

Η Κολομβία υπήρξε ένας σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ εκτός ΝΑΤΟ και για δεκαετίες, υπήρξε ο στενότερος εταίρος της στη Νότια Αμερική, συνεργαζόμενη στενά στις προσπάθειες κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Η κοκαΐνη είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές στους καταναλωτές ναρκωτικό παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, και παράνομο στις περισσότερες χώρες. Ωστόσο, ορισμένες κυβερνήσεις έχουν αποποινικοποιήσει την κατοχή του ναρκωτικού σε μικρές ποσότητες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.