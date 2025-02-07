Μήνυμα Ζελένσκι σε Τραμπ για στρατηγική συνεργασία με σπάνιες γαίες και LNG

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεδίπλωσε έναν άλλοτε διαβαθμισμένο χάρτη με τα τεράστια κοιτάσματα σπάνιων γαιών και άλλων ορυκτών στρατηγικής σημασίας, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ανταποκρινόμενος στην πρόταση Τραμπ για «εγγυήσεις» από το Κίεβο σε αντάλλαγμα για την αμερικανική βοήθεια.

Επιδιώκοντας τον άμεσο τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε προ ημερών την επιθυμία να προσφέρει το Κίεβο σπάνιες γαίες και άλλα ορυκτά στις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την αμερικανική οικονομική υποστήριξη.

«Εάν μιλάμε για συμφωνία, ας κάνουμε μια συμφωνία», είπε ο Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας πως σε οποιαδήποτε διευθέτηση είναι απαραίτητη η παροχή εγγυήσεων από τους συμμάχους για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Το περασμένο φθινόπωρο, το Κίεβο είχε συμπεριλάβει την προσέλκυση ξένων επενδυτών για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας στο «σχέδιο νίκης» που είχε παρουσιάσει με στόχο να βρεθεί σε θέση ισχύος σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι είπε ότι λιγότερο από το 20% των ορυκτών πόρων της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων περίπου των μισών κοιτασμάτων σπάνιων γαιών, βρίσκεται σήμερα υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων. Προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να διαθέσει αυτούς τους πόρους σε Βόρεια Κορέα και Ιράν – συμμάχους της Ρωσίας και ορκισμένους εχθρούς των ΗΠΑ. «Πρέπει να σταματήσουμε τον Πούτιν και να προστατεύσουμε τον πλούτο μας», είπε ο Ζελένσκι, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην «πολύ πλούσια» σε κοιτάσματα περιφέρεια του Ντιπροπετρόβσκ.

Οι ρώσοι εισβολείς προελαύνουν εδώ και μήνες στο ανατολικό μέτωπο, εκμεταλλευόμενοι το αριθμητικό πλεονέκτημα στα πεδία των μαχών, ενώ το Κίεβο ανησυχεί σχετικά με τις μελλοντικές παραδόσεις όπλων από τους συμμάχους του.

Κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters, ο Ζελένσκι ξεδίπλωσε στο γραφείο του έναν χάρτη που έδειχνε τα πολυάριθμα κοιτάσματα ορυκτών, συμπεριλαμβανομένης μιας λωρίδας στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας με την ένδειξη ότι είναι πλούσια σε σπάνιες γαίες. Περίπου η μισή ζώνη φέρεται να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα τιτανίου στην Ευρώπη – το οποίο είναι πολύτιμο στην αεροδιαστημική βιομηχανία – καθώς και κοιτάσματα ουρανίου, που χρησιμοποιείται στην πυρηνική και στην αμυντική τεχνολογία. Στον χάρτη, πολλά από τα κοιτάσματα τιτανίου απεικονίζονταν στη βορειοδυτική Ουκρανία, μακριά από τα μέτωπα των μαχών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ξεκαθάρισε πως δεν προτείνει να «χαρίσει» τον ορυκτό πλούτο της χώρας του, αλλά μια αμοιβαία επωφελή εταιρική σχέση για την εκμετάλλευσή τους. «Οι Αμερικανοί βοήθησαν στον μεγαλύτερο βαθμό, επομένως θα πρέπει να κερδίσουν τα περισσότερα. Θα πρέπει να έχουν αυτήν την προτεραιότητα και θα την έχουν. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω επ’ αυτού με τον πρόεδρο Τραμπ», είπε ο Ζελένσκι.

Επιπλέον, ανέφερε ότι το Κίεβο και ο Λευκός Οίκος συζητούν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν οι τεράστιες υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ουκρανία για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ. «Γνωρίζω πως η κυβέρνηση Τραμπ ενδιαφέρεται πολύ για αυτό… Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να υπογράψουμε συμβάσεις για προμήθειες LNG στην Ουκρανία. Και φυσικά, θα είμαστε κόμβος για ολόκληρη την Ευρώπη», συμπλήρωσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραχώρησε τη συνέντευξη στο Reuters λίγες ημέρες πριν από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια (14-16 Φεβρουαρίου), στην οποία ο ουκρανός πρόεδρος είπε ότι σκοπεύει να παραστεί. Στη διάσκεψη αναμένεται επίσης ο Κιθ Κέλογκ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως θεωρεί αναγκαίο να συναντηθεί με τον Τραμπ προτού ο αμερικανός ομόλογός του συναντήσει τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν, «διαφορετικά θα μοιάζει με διάλογο για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία».

