Reuters: Το Ιράν θέλει εγγυήσεις ότι ο Τραμπ δεν θα εγκαταλείψει τη νέα πυρηνική συμφωνία

Το Ιράν είπε στις ΗΠΑ στις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας ότι είναι έτοιμο να αποδεχθεί κάποιους περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά χρειάζεται αδιάσειστες εγγυήσεις ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα εγκαταλείψει και πάλι την πυρηνική συμφωνία, δήλωσε την Παρασκευή ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σημειώνεται ότι Ιράν και ΗΠΑ πρόκειται να πραγματοποιήσουν δεύτερο γύρο συνομιλιών το Σάββατο στη Ρώμη, μία εβδομάδα μετά τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων στο Ομάν, τον οποίο και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν θετικό.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει αποκαταστήσει την εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» στην Τεχεράνη από τον Φεβρουάριο, εγκατέλειψε την πυρηνική συμφωνία του 2015 μεταξύ του Ιράν και έξι παγκόσμιων δυνάμεων το 2018 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του και επέβαλε εκ νέου εξοντωτικές κυρώσεις στο Ιράν.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν, η Τεχεράνη ξεπέρασε σταθερά τα όρια της συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό της πρόγραμμα, που αποσκοπούσε στο να καταστήσει δυσκολότερη την ανάπτυξη ατομικής βόμβας.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, η κυβέρνηση του οποίου προσπάθησε ανεπιτυχώς να επαναφέρει τη συμφωνία του 2015, δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει το αίτημα της Τεχεράνης για εγγυήσεις ότι καμία μελλοντική κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα την αθετήσει.

Η Τεχεράνη έχει προσεγγίσει τις συνομιλίες με επιφυλακτικότητα, με σκεπτικισμό ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία και με καχυποψία απέναντι στον Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν εάν δεν σταματήσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, το οποίο το Ιράν λέει ότι είναι ειρηνικό.

Ενώ τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσινγκτον έχουν αναφέρει ότι είναι αποφασισμένες να επιδιώξουν τη διπλωματία, οι σχέσεις παραμένουν τεταμένες μεταξύ τους σε μια διαμάχη που συνεχίζεται για πάνω από δύο δεκαετίες.

Οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης «που έχουν δοθεί από τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ» δεν θα μπορούσαν να διακυβευθούν στις συνομιλίες, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, περιγράφοντας τη διαπραγματευτική θέση του Ιράν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτές οι κόκκινες γραμμές σημαίνουν ότι το Ιράν δεν θα συμφωνούσε ποτέ να αποσυναρμολογήσει τις φυγόκεντρες μηχανές για τον εμπλουτισμό ουρανίου, να σταματήσει τον εμπλουτισμό συνολικά ή να μειώσει την ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που αποθηκεύει σε επίπεδο χαμηλότερο από το επίπεδο που συμφωνήθηκε στη συμφωνία του 2015, την οποία εγκατέλειψε ο Τραμπ.

Επίσης, δεν θα διαπραγματευτεί για το πυραυλικό της πρόγραμμα, το οποίο η Τεχεράνη θεωρεί ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής οποιασδήποτε πυρηνικής συμφωνίας.

«Το Ιράν κατάλαβε στις έμμεσες συνομιλίες στο Ομάν ότι η Ουάσινγκτον δεν θέλει το Ιράν να σταματήσει όλες τις πυρηνικές δραστηριότητες και αυτό μπορεί να αποτελέσει κοινό έδαφος για το Ιράν και τις ΗΠΑ ώστε να ξεκινήσουν μια δίκαιη διαπραγμάτευση», δήλωσε η πηγή του διεθνούς πρακτορείου.

Το Ιράν ανέφερε την Παρασκευή ότι η επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι δυνατή εάν «επιδείξουν σοβαρότητα προθέσεων και δεν προβάλουν μη ρεαλιστικές απαιτήσεις».

Ο Αμερικανός διαπραγματευτής των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη, δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει «να σταματήσει και να εξαλείψει τον πυρηνικό εμπλουτισμό του» για να επιτευχθεί συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Η Τεχεράνη έχει αναφέρει ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την πυρηνική υπηρεσία του ΟΗΕ, την οποία θεωρεί ως «το μόνο αποδεκτό όργανο σε αυτή τη διαδικασία», για να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι το πυρηνικό της έργο είναι ειρηνικό, σύμφωνα με την πηγή.

Η πηγή είπε ότι ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αράγκτσι είπε στους Αμερικανούς ότι, σε αντάλλαγμα για αυτή τη συνεργασία, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να άρει αμέσως τις κυρώσεις στον πετρελαϊκό και χρηματοπιστωτικό τομέα του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.