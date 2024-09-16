Οι κάτοικοι του έκτου διαμερίσματος της Βουδαπέστης ψήφισαν οριακά υπέρ της απαγόρευσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων από το 2026, μια απόφαση η οποία θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες για την αγορά κατοικίας σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης.

«Η πλειοψηφία του ΝΑΙ δείχνει ότι οι κάτοικοι του έκτου διαμερίσματος εκτιμούν περισσότερο την ηρεμία στα σπίτια τους παρά τα διαφυγόντα κέρδη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τοπικό συμβούλιο.

Τα αποτελέσματα του τοπικού δημοψηφίσματος έδειξαν ότι 54% των ψηφοφόρων υποστηρίζουν την απαγόρευση με το ποσοστό συμμετοχής να ανέρχεται σε 20,52%, ποσοστό που σύμφωνα με τις τοπικές αρχές είναι υψηλότερο από εκείνο που παρατηρείται σε άλλες τοπικές πρωτοβουλίες.

Ο δήμαρχος του διαμερίσματος Ταμάς Σοπρόνι υποστηρίζει ότι η δημοτικότητα της πόλης δικαιολογεί το να ζητεί κάποιος τη γνώμη των κατοίκων της σχετικά με τις επιπτώσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης στη διαθεσιμότητα των ακινήτων και στην ποιότητα ζωής.

Οι πολέμιοι της απαγόρευσης διατείνονται αντίθετα ότι η κίνηση αυτή θα πλήξει τα έσοδα όχι μόνο των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων, αλλά και των γειτονικών καφέ και εστιατορίων τα οποία έχουν κυρίως ως πελατεία τους ξένους τουρίστες.

Η κτηματομεσιτική ιστοσελίδα ingatlan.com ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η διάθεση των ακριβών διαμερισμάτων προς πώληση στο έκτο διαμέρισμα αυξήθηκε κατά σχεδόν 3% τον περασμένο μήνα με τις τιμές να μειώνονται κατά 1% , μια πιθανή ένδειξη του αναμενόμενου αποτελέσματος της ψηφοφορίας.

Το αποτέλεσμα του τοπικού δημοψηφίσματος θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις, με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν να προετοιμάζει κανονισμό για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οποίες - όπως υποστηρίζει ο υπουργός Οικονομίας - ευθύνονται για την έλλειψη στέγης και τα υψηλά μισθώματα.

Στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι, τον περασμένο χρόνο σχεδόν 719 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στην ΕΕ προήλθαν από διαδικτυακές κρατήσεις μέσα από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking, Expedia Group και Tripadvisor, με το Παρίσι να προηγείται των πρωτευουσών της ΕΕ με περισσότερες από 19 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις.

Εντός της κεντρικής Ευρώπης η Βουδαπέστη ήταν η δημοφιλέστερη για βραχυχρόνιες παραμονές με 6,7 εκατομμύρια κρατήσεις, μπροστά από τη Βιέννη, την Πράγα, τη Βαρσοβία, την Κρακοβία και άλλες πόλεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.