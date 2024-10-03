Τι θα σήμαινε ισραηλινή επίθεση στις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν;

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επίθεσης του Ισραήλ στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν με τη στήριξη των ΗΠΑ, ως απάντηση στην πυραυλική επίθεση της Τρίτης.

Το ερώτημα που εγείρεται είναι ποιες θα είναι οι συνέπειες από ένα τέτοιο χτύπημα.

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι η πηγή ζωής της ιρανικής οικονομίας και μια σημαντική πηγή εισοδήματος για το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης. Ως εκ τούτου, ένας προφανής στόχος για τα αντίποινα του Ισραήλ.

Ο κύριος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν είναι ένα στο νησί Χαρκ στον Περσικό Κόλπο, κοντά στο λιμάνι του Bushehr.

Κατά τη διάρκεια του οκταετούς πολέμου Ιράν-Ιράκ στη δεκαετία του 1980 ήταν συχνός στόχος αεροπορικών επιδρομών από την ιρακινή αεροπορία.

Το Ισραήλ έχει δείξει ότι έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει στόχους μεγάλων αποστάσεων αφού βομβάρδισε δύο φορές το λιμάνι της Χοντέιντα της Υεμένης, 2.000 χιλιόμετρα μακριά και επίσης έπληξε μια τοποθεσία ραντάρ του Ιράν κοντά στο Ισφαχάν.

Ο βομβαρδισμός του Χαρκ θα ήταν περίπλοκος καθώς τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη θα έπρεπε είτε να πετάξουν πάνω από τον εναέριο χώρο των αραβικών κρατών είτε να πετάξουν γύρω από την ακτή της Αραβικής Χερσονήσου, απαιτώντας εκτεταμένο ανεφοδιασμό.

Εάν το Ισραήλ αποφάσιζε να επιτεθεί στο Χαρκ ή σε οποιαδήποτε άλλη ιρανική πετρελαϊκή εγκατάσταση, θα υπάρξουν συνέπειες.

Οι τιμές του πετρελαίου πιθανότατα θα εκτοξευθούν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, και το Ιράν θα δεσμευθεί στη συνέχεια να αντεπιτεθεί σκληρά. Και είναι αυτός ο τελευταίος, άγνωστος παράγοντας που αναγκάζει τις ΗΠΑ σε αυτοσυγκράτηση.



Πηγή: skai.gr

