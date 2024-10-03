Το Ισραήλ έχει πολλές επιλογές για το πώς θα αντεπιτεθεί στο Ιράν ως απάντηση στις πυραυλικές του επιθέσεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο πρεσβευτής της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη στο CNN την Πέμπτη.

"Έχουμε πολλές επιλογές... άρα εναπόκειται σε εμάς να αποφασίσουμε πού και πότε θέλουμε να επιτεθούμε, αλλά είναι ευάλωτοι. Το ξέρουν αυτό", είπε ο Ντάνι Ντάνον.

Μεταξύ άλλων, ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ διαμήνυσε ότι «είμαστε δυνατοί, είμαστε αποφασισμένοι και θα το δείξουμε στο Ιράν».

Παράλληλα, αναφερθείς στα πυρηνικά του Ιράν, ο ίδιος τόνισε «όταν γνωρίζουμε ότι οικοδομεί τις πυρηνικές του δυνατότητες, πόσο να περιμένει ο δυτικός κόσμος;», προσθέτοντας «εάν αποτύχουμε με τη διπλωματία, πρέπει να εξετάζουμε όλες τις επιλογές».

