Λίβανος: Διεθνής Αμνηστία και ΜΚΟ ζητούν αύξηση ανθρωπιστικής βοήθειας

Αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία και οι Γιατροί του Κόσμου, απηύθυναν σήμερα έκκληση για εκεχειρία και για αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο, όπου η κατάσταση είναι "εφιαλτική" για εκατοντάδες εκτοπισμένους λόγω της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

"Με περισσότερο από 1,2 εκατομμύριο ανθρώπους στον δρόμο –δηλαδή το 20% του πληθυσμού εκτοπίστηκε– η κρίση έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις", δήλωσε η Τζένιφερ Μούρχεντ, της ΜΚΟ Save the Children, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στην οποία μετείχαν επίσης η Διεθνής Αμνηστία, η Oxfam, οι Γιατροί του Κόσμου, η Refugees International και η Action contre la Faim ("Δράση κατά της πείνας").

"Οι δύο τελευταίες ημέρες ήταν τελείως εφιαλτικές", πρόσθεσε.

Μετά τους μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά της Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από τη Δευτέρα χερσαίες επιχειρήσεις στον νότο της χώρας, συνεχίζοντας παράλληλα τα πλήγματά του, κυρίως στη Βηρυτό και τα προάστιά της.

Οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον Λίβανο περιγράφουν μια "ανυπόφορη" κατάσταση με ολόκληρες οικογένειες να κοιμούνται στον δρόμο, καταφύγια να έχουν κατακλυστεί και νοσοκομεία να είναι υπερπλήρη, κυρίως στις περιφέρειες που έχουν πληγεί από τις αεροπορικές επιδρομές.

"867 κέντρα έχουν ανοίξει για να φιλοξενήσουν εκτοπισμένους μέσα σε δημόσια σχολεία, πανεπιστήμια, και από αυτά 643 έχουν ήδη φτάσει στο μέγιστο της χωρητικότητάς τους", δήλωσε ο 'Αχμαντ Σρέιφ των Γιατρών του Κόσμου, που έχει τη βάση του στη Βηρυτό.

Οι οργανώσεις αυτές ζητούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση της κατάστασης και να τηρηθεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

"Η πιο επείγουσα προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι η άμεση εκεχειρία", δήλωσε Τζέρεμι Κόνινντικ, πρόεδρος της Refugees International, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι διεξάγει "αδιάκριτη" επίθεση στον Λίβανο που "δεν πλήττει μόνο τη Χεζμπολάχ" αλλά και τους Λιβανέζους, τους Σύρους και τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, που είναι πολλοί στον Λίβανο.

Κάλεσε επίσης τους "παγκόσμιους δωρητές" να "ενισχύσουν την ανθρωπιστική βοήθεια", θεωρώντας πιθανόν απαραίτητο το άνοιγμα ενός θαλάσσιου "διαδρόμου" για τη μεταφορά της βοήθειας όπως κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2006.

"Ανησυχούμε πολύ για την πρόσβαση σε βασικές προμήθειες, όπως η τροφή, τα φάρμακα και τα καύσιμα" στον νότιο Λίβανο όπου ορισμένοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν ή δεν ήθελαν να φύγουν, παρά τις εκκλήσεις του Ισραήλ για την εκκένωση περιοχών, δήλωσε η Άγια Ματζούμ της Διεθνούς Αμνηστίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

