ΗΠΑ: Τουλάχιστον 200 νεκροί από τυφώνα Ελίν

Ο τυφώνας Ελίν έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 201 ανθρώπων στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο με βάση τις δηλώσεις των τοπικών αρχών.

Οι μισοί από τους νεκρούς (100) καταγράφηκαν στη Βόρεια Καρολίνα, η Νότια Καρολίνα μετρά 41 νεκρούς, η Τζόρτζια 33, η Φλόριντα 14, το Τενεσί 11 και η Βιρτζίνια δύο.

Ο τυφώνας Ελίν είναι επομένως ο δεύτερος πιο φονικός τυφώνας που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια, μετά τον τυφώνα Κατρίνα το 2005.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

