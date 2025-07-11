Ο φιλοπαλαιστίνιος ακτιβιστής Μαχμούντ Χαλίλ, που κρατήθηκε επί περισσότερες από 100 ημέρες, άσκησε αγωγή κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας 20 εκατ. δολάρια ή δημόσια συγνώμη για την παράνομη κράτησή του και την κακόβουλη δίωξή του.

Ο επικεφαλής των φιλοπαλαιστινιακών κινητοποιήσεων στο πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την αποζημίωση που ζητεί από το αμερικανικό κράτος «για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που διώκονται με τον ίδιο τρόπο», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κέντρο για τα Συνταγματικά Δικαιώματα (CCR) το οποίο τον εκπροσωπεί νομικά.

«Ελπίζω να χρησιμεύσει ως αποτρεπτικό μέσο για την κυβέρνηση», σχολίασε ο ίδιος ο Χαλίλ μιλώντας στο Reuters. «Ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι κατανοεί μόνο τη γλώσσα του χρήματος».

Ωστόσο, το CCR διευκρίνισε ότι ο Χαλίλ «θα δεχόταν, αντί για την αποζημίωση, την επίσημη συγνώμη της κυβέρνησης και την εγκατάλειψη της αντισυνταγματικής της πολιτικής».

Ο φοιτητής του Κολούμπια εκτίμησε ότι «η κακομεταχείριση που υπέστη» του προκάλεσε «μεγάλη συναισθηματική δυσφορία, οικονομικές δυσκολίες, έβλαψε τη φήμη του και παραβίασε σοβαρά τα δικαιώματά του», τόνισε το CCR.

Γεννημένος στη Συρία από Παλαιστίνιους γονείς ο Μαχμούντ Χαλίλ, που διαθέτει νόμιμη άδεια παραμονής στις ΗΠΑ, συνελήφθη στις 8 Μαρτίου έξω από την πανεπιστημιακή εστία από πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας συνόρων (ICE) που φορούσαν πολιτικά.

Μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης μεταναστών στη Λουιζιάνα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, και δεν κατάφερε να είναι παρών στη γέννηση του γιου του. Οι δικηγόροι του καταγγέλλουν εδώ και καιρό μια «πολιτικά υποκινούμενη» και αδικαιολόγητη σύλληψη, που έχει στόχο να φιμώσει τις διαμαρτυρίες κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί τον Χαλίλ ότι «υποστηρίζει τη Χαμάς» και δικαιολόγησε την επιθυμία της να τον απελάσει λέγοντας ότι η δράση του κινδυνεύει να πλήξει την αμερικανική «εξωτερική πολιτική».

Ο Χαλίλ αφέθηκε ελεύθερος στις 21 Ιουνίου, έπειτα από απόφαση δικαστηρίου, όμως η διαδικασία απέλασής του εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη.

«Τίποτα δεν μπορεί να αναπληρώσει τις 104 ημέρες που μου έκλεψαν. Το τραύμα, ο αποχωρισμός από τη σύζυγό μου, τη γέννηση του πρώτου μου παιδιού που αναγκάστηκαν να χάσω», υπογράμμισε ο Χαλίλ.

Από την πλευρά του το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ χαρακτήρισε «παράλογες» τις κατηγορίες του ακτιβιστή.

«Η κυβέρνηση Τραμπ έδρασε πλήρως μέσα στο πλαίσιο της νομοθετικής και συνταγματικής της εξουσίας συλλαμβάνοντας τον Χαλίλ, όπως κάνει με κάθε αλλοδαπό που προωθεί τη βία, υμνεί και υποστηρίζει τρομοκράτες, παρενοχλεί Εβραίους και προκαλεί ζημιά σε περιουσίες», απάντησε η εκπρόσωπος του υπουργείου Τρίσια ΜακΛάφλιν.

