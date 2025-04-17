Ρωσία: Η χρήση των πυραύλων Taurus ενάντια σε ρωσικές υποδομές θα θεωρηθεί ως άμεση συμμετοχή της Γερμανίας στον πόλεμο

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε την Πέμπτη ότι η χρήση των πυραύλων Taurus ενάντια σε κρίσιμες ρωσικές υποδομές θα θεωρηθεί ως άμεση συμμετοχή της Γερμανίας στην ουκρανική σύγκρουση.

Σημειώνεται ότι ο επερχόμενος Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει την προμήθεια της Ουκρανίας με τους γερμανικής κατασκευής πυραύλους κρουζ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει από τη Γερμανία να παραδώσει στην Ουκρανία πυραύλους Taurus, οι οποίοι, επισήμως τουλάχιστον, έχουν βεληνεκές περίπου 500 χιλιομέτρων.

Τον Φεβρουάριο, ο Φρίντριχ Μερτς άφησε ανοικτό το ζήτημα, επισημαίνοντας ωστόσο πως η Ουκρανία πρέπει να έχει στη διάθεσή της συστήματα που χρειάζεται για να αμυνθεί, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων κρουζ.

«Είτε πρόκειται για τους Taurus ή για κάποιο άλλο σύστημα, θα πρέπει να το δούμε και να συντονιστούμε με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας», ανέφερε. Ταυτόχρονα, τόνισε πως η Γερμανία δεν πρέπει να γίνει «μέρος του πολέμου».

Ο απερχόμενος καγκελάριος των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), ο Όλαφ Σολτς, αντιτάχθηκε επανειλημμένα σε παραδόσεις των πυραύλων MBDA/Saab Bofors Dynamics στον ουκρανικό στρατό, επικαλούμενος ανησυχίες πως η απόφαση θα οδηγούσε σε κλιμάκωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.