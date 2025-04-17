Γάζα: Διαμαρτυρίες κατά του πολέμου και της Χαμάς

Σε πλήρη εξέλιξη συνεχίζεται το σφυροκόπημα της ισραηλινής αεροπορίας σε όλη την έκταση της Λωρίδας της Γάζας με αποτέλεσμα το τελευταίο εικοσιτετράωρο να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 23 Παλαιστίνιοι, 16 εκ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Τοπικοί υγειονομικοί φορείς αναφέρουν ότι κατά τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς έχασαν τη ζωή τους δέκα άτομα, που είχαν καταφύγει στον καταυλισμό εκτοπισμένων στην ανθρωπιστική ζώνη Αλ-Μαουάσι στο νότιο τμήμα του θύλακα, ενώ επτά νεκροί αναφέρθηκαν στην Τζαμπάλια και έξι στην Μπετ-Λαχία της βόρειας Γάζας. Στο μεταξύ, η αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Στέφανι Τρέμπλεϊ, ενημέρωσε χθες τους δημοσιογράφους, ότι εδώ και δύο μήνες το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθιστώντας αφόρητη την καθημερινότητα των κατοίκων.

30% της Λωρίδας της Γάζας υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο

Από την επανέναρξη των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων στις 18 Μαρτίου, σήμερα το 30% της συνολικής έκτασης της Λωρίδας της Γάζας βρίσκεται υπό πλήρη ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο. Όπως ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισράελ Κατς, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του οχυρωματικού έργου υπό την ονομασία «Άξονας Μοράγκ», περικυκλώθηκε η ευρύτερη περιοχή της Ράφα προκειμένου να συμπεριληφθεί στην νέα διευρυμένη αποστρατικοποιημένη ζώνη, που εκτείνεται έως τα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου.



Ενώ οι χερσαίες ισραηλινές επιχειρήσεις διευρύνονται, σημειώνονται και πάλι διαμαρτυρίες των κατοίκων κατά της Χαμάς. Όπως μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, που εκφράζει τις θέσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, χθες πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπετ-Λαχία της βόρειας Γάζας μεγάλη διαδήλωση, με τους κατοίκους να ζητούν να τερματιστεί ο πόλεμος, να αποχωρήσουν όλα τα ισραηλινά στρατεύματα αλλά και να πάψει η Χαμάς να ορίζει τις τύχες τους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οπαδοί της Χαμάς προσπάθησαν να παρεισφρήσουν στην διαδήλωση, κρατώντας πανό με συνθήματα υπέρ της οργάνωσης. Ωστόσο, η πλειονότητα των διαδηλωτών τους απέκλεισε και, προπηλακίζοντάς τους βίαια, τους έτρεψε σε φυγή.



Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται διαδηλώσεις στην Γάζα κατά της Χαμάς. Παρόμοιες εκδηλώσεις είχαν σημειωθεί επί σειρά ημερών στα τέλη Μαρτίου στην Μπετ-Λαχία, στην Τζαμπάλια, στο Ζαϊτούν, στο Νουσεϊράτ στην Μπετ Λαχία, στο Νουσεϊράτ, στην Σατζαΐγια και στο Χαν Γιούνις. Οι διαμαρτυρίες εκείνες όμως διακόπηκαν απότομα, όταν στελέχη της Χαμάς εκτέλεσαν έξι άτομα, επειδή φέρονταν ως διοργανωτές τους, σύμφωνα με σχετικές αναφορές από παλαιστινιακές δημοσιογραφικές πηγές που είχαν αναμεταδοθεί τότε από το δίκτυο Αλ-Τζαζίρα.

