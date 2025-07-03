Μια νέα, υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ πρόταση για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς προβλέπει χρονική διάρκεια 60 ημερών, με σταδιακή απελευθέρωση ομήρων, αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της Γάζας και έναρξη διαπραγματεύσεων για τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Reuters.

Το σχέδιο εξετάζεται και από τις εμπλεκόμενες πλευρές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και την Αίγυπτο να έχουν αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, καταβάλλοντας προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία, όπως τα περιέγραψε αξιωματούχος στο Reuters:

Απελευθέρωση ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων

Ημέρα 1: 8 όμηροι

Ημέρα 7: 5 σοροί

Ημέρα 30: 5 σοροί

Ημέρα 50: 2 όμηροι

Ημέρα 60: 8 σοροί

Οι ανταλλαγές θα γίνουν χωρίς δημόσιες τελετές ή παρελάσεις.

Την 10η Ημέρα, η Χαμάς θα παράσχει πληροφορίες για την κατάσταση όλων των υπολοίπων ομήρων, ζωντανών και νεκρών, με ιατρικά στοιχεία, ενώ το Ισραήλ θα ενημερώσει για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς θα απελευθερώσει ομήρους με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι από τους 50 ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς και τους συμμάχους της, περίπου 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Ανθρωπιστική βοήθεια

Η βοήθεια προς τη Γάζα θα εισέλθει άμεσα σε επαρκείς ποσότητες με συντονισμό από τον ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό, σύμφωνα με τη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου.

Αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων

Την πρώτη ημέρα, μετά την απελευθέρωση των οκτώ ομήρων, ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί από περιοχές του βόρειου τμήματος της Γάζας, σύμφωνα με τους χάρτες που θα έχουν συμφωνηθεί.

Την έβδομη ημέρα, μετά την παραλαβή των πέντε σορών, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τμήματα του νότου της Γάζας, βάσει των αντίστοιχων συμφωνημένων χαρτών.

Μια τεχνική ομάδα θα αναλάβει τη χάραξη των ορίων των αποχωρήσεων, στο πλαίσιο γρήγορων διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσουν μόλις συμφωνηθεί το πλαίσιο της πρότασης.

Διαπραγματεύσεις για μόνιμη κατάπαυση του πυρός

Την πρώτη ημέρα της συμφωνίας, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μόνιμη κατάπαυση του πυρός με βασικά σημεία που περιλαμβάνουν:

Ανταλλαγές υπόλοιπων κρατουμένων

Μακροπρόθεσμη ασφάλεια στη Γάζα

Κήρυξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός

Εάν επιτευχθεί συμφωνία, όλοι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από τη Γάζα που συνελήφθησαν από τις 7 Οκτωβρίου 2023 θα απελευθερωθούν.

Εγγυήσεις

Η πρόταση περιλαμβάνει τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εφαρμογή της συμφωνίας. Εάν οι διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της 60ήμερης κατάπαυσης του πυρός καταλήξουν σε συμφωνία, θα οδηγήσουν σε οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι διαπραγματευτές ΗΠΑ, Κατάρ και Αιγύπτου εγγυώνται τη σοβαρότητα των συνομιλιών κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας. Αν χρειαστεί, το διάστημα μπορεί να παραταθεί.



