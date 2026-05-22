ΗΠΑ: Έως $10 εκατ. αμοιβή για πληροφορίες για το οικονομικό δίκτυο της Χεζμπολάχ

Νέα έκκληση για πληροφορίες σχετικά με το οικονομικό δίκτυο της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία απηύθυνε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, προσφέροντας μάλιστα αμοιβή που μπορεί να φτάσει έως και τα 10 εκατ. δολάρια.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, κάλεσε όσους διαθέτουν πληροφορίες για τα «οικονομικά δίκτυα, τους ηγέτες ή τα στελέχη» της οργάνωσης να τις αναφέρουν μέσω ασφαλών γραμμών επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αμοιβή αφορά πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διατάραξη του δικτύου χρηματοδότησης της Χεζμπολάχ.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων σε πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων και μέλη του κοινοβουλίου του Λιβάνου.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ χαρακτήρισε τις κυρώσεις «απόπειρα εκφοβισμού του ελεύθερου λιβανικού λαού», υποστηρίζοντας ότι δεν θα έχουν «απολύτως καμία πρακτική επίδραση» στις στρατηγικές επιλογές της.
 

