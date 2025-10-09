Τουρκία: Σύλληψη δεκάδων τραγουδιστών και ηθοποιών για ναρκωτικά - Μεταξύ τους και η Χαντισέ

Επιχείριση-σκούπα πραγματοποίησε χθες η τουρκική στρατοχωροφυλακή, κατά την οποία συνελήφθησαν περίπου 30 ηθοποιοί και τραγουδιστές, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.
Οι συλλήψεις έγιναν με τις κατηγορίες της χρήσης και της παρότρυνσης σε ναρκωτικές ουσίες.
Μετά την ανάκριση αργά το βράδυ όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
Η εφημερίδα Cumhuriyet αναφέρει ότι όλοι τους είχαν αντιδράσει στη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.
Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και η τραγουδίστρια Χαντισέ που είχε λάβει μέρος στον διαγωνισμό της Eurovision το 2009.
Το τραγούδι της Χαντισέ
