Τουρκία: Σύλληψη δεκάδων τραγουδιστών και ηθοποιών για ναρκωτικά - Μεταξύ τους και η Χαντισέ

Όλοι τους είχαν αντιδράσει στη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, γράφει η εφημερίδα Cumhuriyet - Μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Χαντισέ

Επιχείριση-σκούπα πραγματοποίησε χθες η τουρκική στρατοχωροφυλακή, κατά την οποία συνελήφθησαν περίπου 30 ηθοποιοί και τραγουδιστές, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Οι συλλήψεις έγιναν με τις κατηγορίες της χρήσης και της παρότρυνσης σε ναρκωτικές ουσίες.

Μετά την ανάκριση αργά το βράδυ όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η εφημερίδα Cumhuriyet αναφέρει ότι όλοι τους είχαν αντιδράσει στη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και η τραγουδίστρια Χαντισέ που είχε λάβει μέρος στον διαγωνισμό της Eurovision το 2009.

Το τραγούδι της Χαντισέ

