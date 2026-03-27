Αν και ο στρατός του Ιράν δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από τις πρώτες εβδομάδες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, η Τεχεράνη συνεχίζει να επιδεικνύει μία εντυπωσιακή ικανότητα για αντίποινα.

Οι ΗΠΑ επεξεργάζονται σχέδια για στρατιωτικές επιχειρήσεις, που θα επιφέρουν το «τελικό πλήγμα» στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το Axios, ωστόσο ορισμένα βήματα, όπως η χρήση χερσαίων δυνάμεων, ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο πόλεμος ουσιαστικά έχει λήξει, όμως το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις κατά του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου. Παράλληλα, διατηρεί το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, επηρεάζοντας τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν την αποστολή τουλάχιστον 10.000 επιπλέον στρατιωτών μάχης στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο Άμυνας που μίλησε στο Axios.

Οι χερσαίες δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης αριθμούν περισσότερους από 150.000 στρατιώτες, σύμφωνα με το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, πέραν της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ και του τακτικού στρατού του Ιράν.

Η ηγεσία

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τα αρχικά πλήγματα εξουδετέρωσαν επτά ανώτατους αξιωματούχους της άμυνας και των υπηρεσιών πληροφοριών και στόχευσαν 30 κορυφαίους στρατιωτικούς και πολιτικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Πακπούρ.

Έκτοτε έχουν σκοτωθεί και άλλοι ηγέτες των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ την Πέμπτη το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή του ιρανικού ναυτικού Αλιρέζα Τανγκσίρι.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε αυτό που ο Μπένχαμ Μπεν Ταλεμπλού, διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών,, περιέγραψε ως ένα «καθεστώς-ζόμπι».

Πύραυλοι και drones

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν τονίσει επανειλημμένα τη σημαντική μείωση στον αριθμό επιθέσεων με πυραύλους και drones από το Ιράν, καθώς και τα πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους, που έχουν φτάσει τις 10.000.

Ωστόσο, η Κέλι Γκριέκο, ανώτερη συνεργάτιδα στο Stimson Center, επισημαίνει ότι αυτά τα δύο μεγέθη είναι «προβληματικά», τονίζοντας ότι οι ρυθμοί εκτόξευσης αποτελούν ασαφή δείκτη για τη μείωση των οπλικών δυνατοτήτων.

Η μείωση μπορεί να υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν περιορίσει την ικανότητα του Ιράν να αντεπιτεθεί, αλλά «το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι η μόνη πιθανή εξήγηση», σημειώνει.

«Αν δεν έχουμε καταστρέψει την ικανότητα ή τη δυναμικότητα… τότε σημαίνει ότι έχουν διατηρήσει αποθέματα, τα οποία κάποια στιγμή μπορεί να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι έχει καταστρέψει ή αχρηστεύσει 330 από τους περίπου 470 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Παρ’ όλα αυτά, οι ιρανικές επιθέσεις συνεχίζονται.

Πρόσφατη έκθεση του Εβραϊκού Ινστιτούτου Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής διαπίστωσε ότι, αν και τα αμερικανικά, ισραηλινά και αραβικά αντιαεροπορικά συστήματα έχουν αναχαιτίσει πάνω από το 90% των ιρανικών πυραύλων και drones, ιρανικά πλήγματα σε ραντάρ έχουν διαβρώσει το δίκτυο εντοπισμού.

Τα drones τύπου Shahed είναι φθηνά και εύκολα στην παραγωγή, ενώ είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν και να εξουδετερωθούν σε σχέση με τους πυραύλους, και έχουν επιτύχει υπερδιπλάσια πλήγματα, σύμφωνα με το JINSA.

Οι εκτιμήσεις από ανοιχτές πηγές για την παραγωγική ικανότητα του Ιράν σε drones παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, σημειώνει η Γκριέκο, προσθέτοντας ότι «είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταγραφεί» ο ακριβής αριθμός, καθώς η παραγωγή μπορεί να είναι αποκεντρωμένη.

Αεροπορικές και χερσαίες δυνάμεις

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούσαν ήδη από πέρυσι ότι οι χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις του Ιράν συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες στην περιοχή, ωστόσο χαρακτηρίζονται από περιορισμένη εκπαίδευση και παρωχημένο εξοπλισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα μαχητικά F-14 Tomcat, τα οποία, σύμφωνα με το NPR, ενδέχεται να βρίσκονται στις τελευταίες τους ημέρες σε υπηρεσία. Τα αεροσκάφη αυτά είχαν πωληθεί στο Ιράν από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970, πριν από την Ισλαμική Επανάσταση.

Την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο νησί Χαργκ, το CNN μεταδίδει, επικαλούμενο πηγές με γνώση των εξελίξεων, ότι το Ιράν μεταφέρει πρόσθετο στρατιωτικό προσωπικό και αντιαεροπορικά συστήματα στο νησί.

Σε περίπτωση κλιμάκωσης με χερσαία εμπλοκή, οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να εκτεθούν σε ευρύ φάσμα απειλών από πυραύλους και drones, δεδομένης της εγγύτητας του νησιού με την ηπεριωτική χώρα.

Το ιρανικό ναυτικό

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι περισσότερα από 150 πλοία του ιρανικού ναυτικού έχουν βυθιστεί από την έναρξη των στρατιωτικών επιδρομών στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν στοχοποιήσει και ιρανικά πλοία πόντισης ναρκών, με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ να αναφέρει ότι 16 τέτοια σκάφη εξουδετερώθηκαν κοντά στο Στενό του Ορμούζ στις 10 Μαρτίου.

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει σφοδρά το ιρανικό ναυτικό και θέσεις βαλλιστικών πυραύλων, είναι πρακτικά αδύνατο να εξαλειφθεί πλήρως η στρατιωτική ισχύς του Ιράν μόνο μέσω αεροπορικών επιθέσεων.

Το Ιράν χρησιμοποιεί εκατοντάδες μικρά ταχύπλοα σκάφη για να παρενοχλεί μεγαλύτερα πλοία στον Περσικό Κόλπο, ενώ διαθέτει και εκτεταμένα δίκτυα υπόγειων καταφυγίων στην ξηρά, τα οποία πιθανότατα έχουν επιβιώσει των βομβαρδισμών.

Έκθεση των ΗΠΑ το 2017 χαρακτήριζε τις ναυτικές νάρκες ως «κρίσιμο στοιχείο» της στρατηγικής του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ.

Η Μαρί Λουίζ Ουέστερμαν, ερευνήτρια στο Stimson Center, σημειώνει ότι η πόντιση ναρκών από την Τεχεράνη αντανακλά «την προθυμία της να κλιμακώσει», μέσω της χρήσης όπλων που είναι δύσκολο να απομακρυνθούν και μπορούν να διατηρήσουν την αναταραχή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

