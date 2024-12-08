Λονδίνο: Επίσκεψη Στάρμερ στην Κύπρο στις αρχές της εβδομάδας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την Κύπρο θα επισκεφθεί στις αρχές της εβδομάδας ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασίλειου σερ Κιρ Στάρμερ, γα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και με Βρετανούς στρατιώτες που θα περάσουν τα Χριστούγεννα στις βάσεις.

Οπως έγινε γνωστό την νύχτα του Σαββάτου, ο κ. Στάρμερ θα φτάσει στην Κύπρο το βράδυ της Δευτέρας και θα έχει τις επαφές του την Τρίτη.

Θα έχει προηγηθεί τη Δευτέρα επίσκεψη και επαφές του σερ Κιρ σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με τις χώρες του Κόλπου ως προς τις επενδύσεις, την άμυνα και την ασφάλεια.

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα συζητηθεί η στενότερη συνεργασία επί των κοινών προκλήσεων ασφαλείας στην περιοχή, ανέφερε η δήλωση. Στην ατζέντα αναμένεται να βρίσκεται επίσης το Κυπριακό και η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων σε μια σειρά τομέων, από την άμυνα και την ασφάλεια έως το εμπόριο, την εκπαίδευση και τις επενδύσεις.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί Βρετανός Πρωθυπουργός στην Κύπρο για διμερή συνάντηση με τον Κύπριο ηγέτη μετά από εκείνη του Τεντ Χιθ προ 53 ετών (1971). Στο ενδιάμεσο (1993) ο Τζον Μέιτζορ είχε βρεθεί στο νησί για σύνοδο της Κοινοπολιτείας.

Η εφημερίδα Independent, εν τω μεταξύ, αναπαράγει δήλωση του γραφείου του ηγέτη του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ με την οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια διότι δεν υπήρξε πρότερη ενημέρωση για την επίσκεψη Στάρμερ. Η δήλωση καλεί τη βρετανική κυβέρνηση, ως εγγυήτρια δύναμη, να αντιμετωπίσει «επί ίσοις όροις» τις δύο πλευρές στην Κύπρο, ενόψει διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό υπό τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ.

«Αναμένουμε να επικρατήσει η κοινή λογική και ο Πρωθυπουργός του ΗΒ να δεχθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερσίν Τατάρ κατά την επίσκεψή του στο νησί», καταλήγει η δήλωση από τα κατεχόμενα.

Στο ίδιο δημοσίευμα του Independent, εξάλλου, κορυφαία στελέχη των Συντηρητικών της βρετανικής αντιπολίτευσης καλούν τον Κιρ Στάρμερ να ξεκαθαρίσει «ότι δεν έχει πρόθεση να παραδώσει» τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο «όπως έκανε με τη διεθνώς ντροπιαστική συμφωνία για νησιά Τσάγκος», η κυριαρχία επί των οποίων επιστρέφει στον Μαυρίκιο.

Οι δηλώσεις αυτές του σκιώδους Υφυπουργού Άμυνας Μαρκ Φρανσουά και της σκιώδους Υπουργού Εξωτερικών Πρίτι Πατέλ ακολουθούν το σχόλιο της εφημερίδας ότι στην Κύπρο υπάρχουν «εντεινόμενα αιτήματα» για επιστροφή των εδαφών των βάσεων υπό κυπριακή κυριαρχία.

Την προαναγγελία της επίσκεψης Στάρμερ καλωσόρισε θερμά με ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ, κάνοντας λόγο για «μεγάλο βήμα προς τα εμπρός» στις διμερείς σχέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.