Θρίλερ με την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι: Οι έρευνες επεκτείνονται στο Μεξικό

Αμερικανοί ερευνητές φέρονται να βρίσκονται σε επαφή με τις μεξικανικές αρχές σχετικά με την εξαφάνιση της μητέρας της Αμερικανίδας παρουσιάστριας ειδήσεων Σαβάνα Γκάθρι, καθώς οι έρευνες εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα.

Το γραφείο του σερίφη στην πολιτεία της Αριζόνα και το FBI αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν αν έχουν έρθει σε επαφή με τις αρχές της άλλης πλευράς των συνόρων για τον εντοπισμό της Νάνσι Γκάθρι. Ωστόσο, η οικογένειά της έχει ήδη επικοινωνήσει με μια μεξικανική μη κερδοσκοπική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην εύρεση αγνοουμένων στην περιοχή.

Οι ερευνητές έχουν εξετάσει 40.000 στοιχεία από τότε που η 84χρονη δηλώθηκε ως αγνοούμενη αυτόν τον μήνα, αλλά δεν έχει σημειωθεί κάποια σημαντική εξέλιξη, παρά τις συγκινητικές δημόσιες εκκλήσεις για βοήθεια από την κόρη της, παρουσιάστρια του NBC.

Σύμφωνα με το TMZ, το FBI επικοινώνησε με τις αρχές στο Μεξικό, θεωρώντας πιθανό η Γκάθρι να έχει μεταφερθεί πέρα από τα σύνορα.

Μεξικανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στους New York Times ότι το FBI επικοινώνησε με αξιωματούχους στην πολιτεία Σονόρα για να διερευνήσει μια υποτιθέμενη «αγορά» που σχετίζεται με την υπόθεση, αν και αυτό το στοιχείο φαίνεται να οδηγήθηκε σε αδιέξοδο.

Παρόλο που δεν υπάρχουν ενδείξεις για απαγωγή από καρτέλ ναρκωτικών, το TMZ ανέφερε ότι έλαβε ένα νέο σημείωμα για λύτρα μέσω email, με το οποίο απαιτούνται περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα. Το μέσο ενημέρωσης προώθησε το μήνυμα στο FBI.

Τα στοιχεία της εξαφάνισης

Η Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά στο σπίτι της στο Τουσόν της Αριζόνα στις 31 Ιανουαρίου.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι απήχθη τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου. Τα μέλη της οικογένειάς της έχουν αποκλειστεί από τη λίστα των υπόπτων.

Το DNA από ένα γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της δεν απέδωσε ταύτιση στη βάση δεδομένων του FBI. Το γάντι φαινόταν να ταιριάζει με εκείνα που φορούσε ένας μασκοφόρος που καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας τη νύχτα της εξαφάνισης.

Οι αρχές χρησιμοποιούν τώρα μια συσκευή που μπορεί να ανιχνεύσει σήματα Bluetooth που εκπέμπονται από τον βηματοδότη της.

Σύμφωνα με πηγές επιβολής του νόμου, το εργαλείο αυτό, που ονομάζεται «signal sniffer» (ανιχνευτής σήματος), έχει τοποθετηθεί σε ελικόπτερο. Ο βηματοδότης της Γκάθρι αποσυνδέθηκε από την εφαρμογή του τηλεφώνου της τη νύχτα που εξαφανίστηκε.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, δήλωσε στο CBS News ότι οι ερευνητές δεν αποκλείουν τη θεωρία να εμπλέκεται και συνεργός στην ύποπτη απαγωγή, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γκάθρι κρατείται κάπου κοντά στο σπίτι της.

