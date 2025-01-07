Τουλάχιστον 5 νεκροί λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις ΗΠΑ λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το κεντρικό και το ανατολικό τμήμα της χώρας και εξαιτίας της οποίας κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επτά πολιτείες, ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις και προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι σε κάποιες περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα πέσει ως τους -18 ° Κελσίου, ενώ θα σημειωθούν και ισχυρές ριπές ανέμου μετά την πρώτη μεγάλη χειμερινή κακοκαιρία του έτους που μετακινήθηκε χθες, Δευτέρα, το βράδυ «γρήγορα προς τα ανατολικά, προς τον Ατλαντικό ωκεανό».

Οι σφοδρές χιονοπτώσεις έπληξαν αρχικά χθες κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ προτού επεκταθούν προς τις ανατολικές (Ντέλαγουερ, Μέριλαντ, Βιρτζίνια, Περιφέρεια της Κολούμπια), με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πτήσεις, να ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων και κάποιων δημόσιων υπηρεσιών και να σημειωθούν τροχαία ατυχήματα.

Περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από το κύμα κακοκαιρίας, εκ των οποίων σχεδόν 200.000 παρέμεναν στη διάρκεια της χθεσινής νύκτας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως στην πολιτεία Βιρτζίνια, σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us. Παράλληλα 2.300 πτήσεις ακυρώθηκαν και χιλιάδες άλλες καθυστέρησαν.

Πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε δυστυχήματα που προκλήθηκαν από τις κακές καιρικές συνθήκες στις πολιτείες Μιζούρι και Κάνσας, επεσήμαναν οι τοπικές αρχές.

«Οι δρόμοι παραμένουν επικίνδυνοι», κυρίως λόγω του πάγου, προειδοποίησε ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Ένα λευκό στρώμα χιονιού καλύπτει τους δρόμους της Ουάσινγκτον, με παιδιά και ενήλικες να παίζουν χιονοπόλεμο στα πεζοδρόμια και τα πάρκα. Κάποιοι μάλιστα έκαναν και σκι.

«Είμαι πολύ χαρούμενη. Μεγάλωσα στο χιόνι», δήλωσε η Νίκι Γουάιτ, φορώντας τα σκι της και σημειώνοντας ότι σκοπεύει να εκμεταλλευθεί στο έπακρο την κατάσταση «διότι δεν χιονίζει πια πολύ» λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα είναι ολοένα και συχνότερα και πιο σφοδρά λόγω της οφειλόμενης στην ανθρώπινη δραστηριότητα υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Οι αρχές προειδοποιούσαν χθες όλη την ημέρα τους κατοίκους των πολιτειών που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας να αποφεύγουν τις μετακινήσεις λόγω του χιονιού και του πάγου στους δρόμους. Ωστόσο βίντεο που μεταδόθηκαν από το The Weather Channel έδειχναν οχήματα να ανατρέπονται στους παγωμένους δρόμους του Κάνσας και ημιρυμουλκούμενα οχήματα να καταλήγουν στις μπάρες.

Στο αεροδρόμιο της πόλης του Κάνσας το χιόνι έφτασε τα 28 εκατοστά, το μεγαλύτερο ύψος χιονιού που έχει καταγραφεί εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Η πολιτειακή αστυνομία του Μιζούρι παρείχε την Κυριακή βοήθεια σε περισσότερους από 1.000 οδηγούς που εγκλωβίστηκαν στους δρόμους και έλαβε κλήσεις για 356 τροχαία ατυχήματα, σε ένα από τα οποία σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.

«Το χιόνι μετατράπηκε σε πάγο, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πιο επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους. Οι ομάδες της υπηρεσίας ασφάλειας μεταφορών εργάζονται για να ανοίξουν τους δρόμους ώστε να μπορέσουν να μετακινηθούν οι ομάδες των δημόσιων υπηρεσιών και των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων», επεσήμανε ο Άντι Μπεσίρ, ο οποίος κήρυξε το Κεντάκι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το ίδιο έπραξαν και οι κυβερνήτες του Κάνσας, του Μιζούρι, της Δυτικής Βιρτζίνια, της Βιρτζίνια, του Άρκανσο και του Μέριλαντ.

Οι ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν ως το τέλος της εβδομάδας.

Στο μεταξύ στις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει καταιγίδες και χαλαζόπτωση ή και χιόνι στην περίπτωση του Τέξας, όπου οι χιονοπτώσεις είναι σπάνιες, όπως και ενδεχομένως ανεμοστρόβιλους.

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ ανακοίνωσε στο Χ ότι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Από την άλλη, στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ οι ισχυροί άνεμοι ανησυχούν τις αρχές καθώς σε συνδυασμό με τη χαμηλή υγρασία ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Οι πυροσβέστες στην Καλιφόρνια έχουν θέσει σε ετοιμότητα δεκάδες οχήματα και οκτώ ελικόπτερα καθώς προετοιμάζονται για ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

