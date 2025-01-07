Ο Μπλίνκεν υπερασπίζεται τη συμμαχία ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ιαπωνία, παρά τις εντάσεις γύρω από την εξαγορά του ομίλου U.S. Steel

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν επέμεινε σήμερα στην Ιαπωνία στη σταθερότητα της συμμαχίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Τόκιο, η οποία δοκιμάζεται από τις εντάσεις γύρω από το σχέδιο εξαγοράς της χαλυβουργίας U.S. Steel από την ανταγωνίστριά της Nippon Steel.

Η επίσκεψη αυτή «δείχνει, όχι μόνο τη σημασία, την κεντρική θέση που προσδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχία μας», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έπειτα από συνομιλία του με τον ιάπωνα ομόλογό του Τακέσι Ιουάγια.

«Αυτή η συμμαχία, πιστεύω, είναι στην πραγματικότητα πιο ισχυρή απ' ό,τι ήταν ποτέ», υποστήριξε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι δύο χώρες να συντονισθούν έναντι της Βόρειας Κορέας, η οποία εκτόξευσε χθες, Δευτέρα, ένα βαλλιστικό πύραυλο προς την κατεύθυνση της Θάλασσας της Ιαπωνίας τη στιγμή που ο ίδιος βρισκόταν στη Σεούλ.

Ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί από τον Μάρκο Ρούμπιο όταν αναλάβει καθήκοντα στο Λευκό Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου, ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επικαλέσθηκε επίσης την ισχύ των ιαπωνοαμερικανικών οικονομικών δεσμών, αλλά χωρίς να αναφερθεί στη μάχη γύρω από την U.S. Steel.

Το θέμα δημιούργησε ωστόσο ζητήματα στην ημερήσια διάταξη της επίσκεψης: ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι μπλοκάρει την εξαγορά της αμερικανικής χαλυβουργίας από τη γιγάντια ιαπωνική Nippon Steel, επισημαίνοντας «κινδύνους για την εθνική ασφάλεια και τις ουσιώδεις αλυσίδες προμηθειών» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απόφαση προκάλεσε ζωηρές ανησυχίες στο Τόκιο: ο ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα, τον οποίο ο Μπλίνκεν πρόκειται να συναντήσει σήμερα, ζήτησε από την Ουάσινγκτον να διευκρινίσει τους κινδύνους για την «εθνική ασφάλεια» που τον οδήγησαν να απορρίψει την εξαγορά, ώστε να «διαλύσει τις ανησυχίες» των ιαπώνων βιομηχάνων.

Οι επιχειρηματικοί κύκλοι εκφράζουν φόβους για «έναν αποτρεπτικό αντίκτυπο» για τις μελλοντικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιαπωνία είναι η πρώτη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες (14,5% του συνόλου το 2023).

Ο Εΐτζι Χασιμότο, πρόεδρος της Nippon Steel, επέκρινε σήμερα μια «άδικη απόφαση» και δήλωσε πως οι δύο όμιλοι θα συνεχίσουν να δίνουν μάχη για να μπορέσουν να συγχωνευθούν.

Χθες ανακοίνωσαν πως κατέθεσαν προσφυγή στη δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας πως δεν έγιναν σεβαστές «απαιτήσεις για νόμιμες διαδικασίες», καθώς και «πολιτική ανάμιξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

