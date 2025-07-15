Μια γυναίκα 69χρόνων τραυματίστηκε θανάσιμα στην Πέλλα από το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Το τραγικό δυστύχημα συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης όταν η άτυχη γυναίκα σταμάτησε το αυτοκίνητό της σε αυλή φιλικού σπιτιού στα Άθυρα χωρίς όμως - σύμφωνα με την αστυνομία - να τραβήξει το χειρόφρενο.

Το σημείο ήταν κατηφορικό με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αρχίσει να κινείται πέφτοντας πάνω της και τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το τμήμα τροχαίας Χαλκηδόνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.