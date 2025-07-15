Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Νεκρή 69χρονη που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό της

Το σημείο ήταν κατηφορικό με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο στο οποίο η γυναίκα δεν είχε τραβήξει χειρόφρενο να αρχίσει να κινείται πέφτοντας πάνω της

Πέλλα γυναίκα

Μια γυναίκα 69χρόνων τραυματίστηκε θανάσιμα στην Πέλλα από το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Το τραγικό δυστύχημα συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης όταν η άτυχη γυναίκα σταμάτησε το  αυτοκίνητό της σε αυλή φιλικού σπιτιού στα Άθυρα χωρίς όμως - σύμφωνα με την αστυνομία - να τραβήξει το χειρόφρενο.

Το σημείο ήταν κατηφορικό με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αρχίσει να κινείται πέφτοντας πάνω της και τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το τμήμα τροχαίας Χαλκηδόνας.

