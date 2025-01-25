Θεσσαλονίκη: 22 χρονος έπεσε με το ΙΧ του σε περιπολικό και τον τσάκωσαν για κατοχή χασίς

Ένας 22χρονος συνελήφθη χθες σε περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ποσότητας χασίς και αφού προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε υπηρεσιακό όχημα της ΕΛΑΣ, ενώ προσπαθούσε να το σταματήσει! Μάλιστα από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι τρεις αστυνομικοί που επέβαιναν στο υπηρεσιακό όχημα.

Σύμφωνα με τo thestival.gr, το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Νεάπολης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος ημεδαπός, προσέκρουσε σε υπηρεσιακό όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρεις αστυνομικοί με αποτέλεσμα να τραυματισθούν ελαφρά και να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της πόλης. Για το συμβάν σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Περαιτέρω, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο του 22χρονου, βρέθηκε ποσότητα κάνναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με κάνναβη, για τα οποία σχηματίσθηκε έτερη δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

