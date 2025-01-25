Πρόεδρος της Αλβανίας: Ακούραστο παράδειγμα πνευματικής αφοσίωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος

Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε ο Πρόεδρος της Αλβανίας Μπαϊράμ Μπεγκάι, για τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην Εκκλησία και σε όλους τους πιστούς, που έχασαν τον πατέρα τους και τον ποιμένα, έναν αγαπημένο και έντιμο ηγέτη.

«Σήμερα η Αλβανία έχασε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Καθ. Ο Δρ. Αναστάσιν, πνευματικός ηγέτης και εξέχουσα μορφή της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας.

Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του, ο Μακαριστός, καθοδήγησε την Εκκλησία με σοφία, αφοσίωση και αγάπη για τους ανθρώπους, συμβάλλοντας στην ενίσχυσή της και στη δημιουργία ενός νέου δρόμου για την Αλβανική Ορθόδοξη πίστη, ιδιαίτερα μετά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε.

Ήταν ένα ακούραστο παράδειγμα πνευματικής αφοσίωσης και οδηγός όλων όσων τον ακολουθούσαν. Σε αυτή την οδυνηρή στιγμή, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην Εκκλησία και σε όλους τους πιστούς, που έχασαν τον πατέρα τους και τον ποιμένα, έναν αγαπημένο και έντιμο ηγέτη. Η κληρονομιά της Τύχης του θα παραμείνει πάντα ζωντανή στις καρδιές όσων τον τίμησαν και τον αγάπησαν. Ευχόμαστε ο Θεός να του αναπαύσει στις σκηνές των δικαίων και ας είναι αιωνία η μνήμη του!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

