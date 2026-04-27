Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος Γ΄ συνοδευόμενος από την Βασίλισσα Καμίλα, έφτασε νωρίτερα στην Ουάσινγκτον, για μια επίσημη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού και απαιτήσεων, με στόχο την εξομάλυνση των διακρατικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, οι οποίες είναι ιδιαίτερα τεταμένες το τελευταίο διάστημα, εξ αιτίας της ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Η επίσημη επίσκεψη, μακράν η πιο προβεβλημένη και σημαντική από τότε που ο Κάρολος ανήλθε στον θρόνο, σηματοδοτεί την 250ή επέτειο από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία και είναι η πρώτη στη χώρα Βρετανού μονάρχη εδώ και δύο δεκαετίες.

🇺🇸 The King and Queen have arrived in Washington DC to begin a four-day State Visit to the USA, on the advice of His Majesty’s Government, and at the invitation of The President of the United States. pic.twitter.com/aHETKd10t5 — The Royal Family (@RoyalFamily) April 27, 2026

Πηγή: skai.gr

