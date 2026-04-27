Συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη ο αδελφός του Salt Bae για υπόθεση παιδικής πορνείας

Ο Οζγκούρ Γκιοκτσέ, αδελφός του, Νουσρέτ Γκιοκτσέ (Nusret Gokce), γνωστού σεφ με το όνομαSalt Bae, συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Απριλίου με κατηγορίες για διευκόλυνση παιδικής πορνείας, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Οι αρχές ανέφεραν ότι η υπόθεση αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας για την πορνεία που διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κιουτσουκτσεκμετζέ, και συγκεκριμένα από το τμήμα που χειρίζεται υποθέσεις τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος.

Η έρευνα ξεκίνησε με επιχείρηση στις 30 Ιανουαρίου, με στόχο υπόπτους που κατηγορούνταν ότι μεσολαβούσαν για πορνεία και παρείχαν χώρους για τέτοιες δραστηριότητες, σύμφωνα με το T24. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι από την εγκληματολογική ανάλυση κατασχεμένων κινητών τηλεφώνων προέκυψαν πρόσθετα στοιχεία, μεταξύ των οποίων άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως μεσάζοντες μεταξύ πελατών και τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνταν για τη συγκέντρωση εσόδων από την πορνεία.

Με βάση τα ευρήματα αυτά, οι αρχές πραγματοποίησαν δεύτερη επιχείρηση στις 17 Απριλίου. Επτά ύποπτοι συνελήφθησαν, ενώ έξι ακόμη αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι εισαγγελείς εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον Οζγκούρ Γκιοκτσέ στις 24 Απριλίου. Ανακρίθηκε επίσημα στις 27 Απριλίου και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ποινικό δικαστήριο με αίτημα την προφυλάκισή του.

Τελικά, προφυλακίστηκε με κατηγορίες βάσει του άρθρου 227/1 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο ποινικοποιεί τη «διευκόλυνση παιδικής πορνείας».

Ο Οζγκούρ Γκιοκτσέ είχε συλληφθεί και στις 12 Απριλίου στο πλαίσιο άλλης έρευνας που αφορούσε πορνεία και ναρκωτικά, σύμφωνα με το Haberturk.

Σε εκείνη την υπόθεση, καταθέσεις υποστήριζαν ότι είχε φέρει σε επαφή γυναίκες και άνδρες για οικονομικό όφελος. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και είχε αφεθεί ελεύθερος.

Η τελευταία σύλληψη σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση της υπόθεσης, καθώς οι εισαγγελικές αρχές συνδέουν πλέον τον Γκιοκτσέ άμεσα με κατηγορίες που αφορούν ανηλίκους, μετά από νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έρευνας.

Πηγή: skai.gr

