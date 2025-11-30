Λογαριασμός
Θεία λειτουργία στο Φανάρι για τον Άγιο Ανδρέα παρουσία του Πάπα Λέοντος

Στη θεία λειτουργία για τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα παραστούν ο Πάπας Λέων, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και επίσημοι

Λέων - Βαρθολομαίος

Πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία θα τελεστεί σήμερα στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας Θεοδώρου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 

Στη θεία λειτουργία για τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα παραστούν ο Πάπας Λέων, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.

