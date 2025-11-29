O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ' υπέγραψαν σήμερα στο Φανάρι, στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου, Κοινή Διακήρυξη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την πλήρη κοινωνία και απορρίπτοντας κατηγορηματικά τη χρήση της θρησκείας για την αιτιολόγηση της βίας.

Αύριο Κυριακή, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου.

Στη θεία λειτουργία για τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα παραστούν ο Πάπας Ρώμης, ιεράρχες των δύο εκκλησιών, εκπρόσωποι άλλων χριστιανικών ομολογιών, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι. Την ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας οι δύο προκαθήμενοι θα ευλογήσουν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ', αφού προηγουμένως παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό, όπου θα συνεχίσει την αποστολική του περιοδεία στο δεύτερο σκέλος της.

Τι αναφέρει η Κοινή Διακήρυξη

«Ο στόχος της χριστιανικής ενότητας», αναφέρεται στη διακήρυξη, «περιλαμβάνει τον στόχο της θεμελιώδους και ζωογόνου συμβολής στην ειρήνη μεταξύ όλων των λαών. Μαζί υψώνουμε με θέρμη τις φωνές μας, επικαλούμενοι το δώρο της ειρήνης του Θεού στον κόσμο μας».

Στο κείμενο της Διακήρυξης σημειώνεται ότι «δυστυχώς, σε πολλές περιοχές του κόσμου μας, οι συγκρούσεις και η βία συνεχίζουν να καταστρέφουν τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων» και διατυπώνεται η έκκληση σε όσους έχουν πολιτικές ευθύνες να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουν την άμεση παύση της τραγωδίας του πολέμου.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων υπενθυμίζουν ότι η αναζήτηση της πλήρους κοινωνίας δεν βασίζεται στην ανθρώπινη διπλωματία, αλλά στην υπακοή στην προσευχή του Κυρίου στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη «ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ» («για να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι σε μένα και εγώ σε σένα, ώστε ο κόσμος να πιστέψει»).

Επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί «στην αγάπη και την αλήθεια», καλώντας όλους τους πιστούς -κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς- να προσεύχονται και να εργάζονται για την εκπλήρωση αυτής της θείας παράκλησης.

Δηλώνουν, επίσης, ότι οι Χριστιανοί είναι ενωμένοι από την πίστη που ομολογείται στο Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας: Την ομολογία του Ιησού Χριστού, «Θεού αληθινού εκ Θεού αληθινού», «ομοούσιον τω Πατρί», ο οποίος ενσαρκώθηκε για τη σωτηρία μας, πέθανε και αναστήθηκε, ανήλθε στον ουρανό και θα έρθει με δόξα για να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς.

Αυτή η κοινή αποδοχή του Συμβόλου της Πίστεως, αναφέρουν οι δύο προκαθήμενοι, επιτρέπει την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με αμοιβαίο σεβασμό και γνήσια ελπίδα.

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για το γεγονός ότι φέτος όλοι οι Χριστιανοί γιόρτασαν το Πάσχα την ίδια ημέρα, το χαρακτηρίζουν δώρο της Θείας Πρόνοιας και δηλώνουν ότι είναι κοινή επιθυμία τους να συνεχίσουν τη διαδικασία για την εξεύρεση πιθανής λύσης, ώστε να γιορτάζουν μαζί τη «Εορτή των Εορτών» κάθε χρόνο, προσευχόμενοι όλοι μαζί οι Χριστιανοί, ώστε να καθοδηγούνται «με σοφία και πνευματική κατανόηση».

Οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες επισημαίνουν, επίσης, ότι φέτος είναι η 60ή επέτειος της Κοινής Δήλωσης του 1965 του Πάπα Παύλου VI και του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα, η οποία οδήγησε στην άρση των αφορισμών του 1054. Ευχαριστούν τον Θεό για αυτή την προφητική χειρονομία, η οποία άνοιξε το δρόμο για διάλογο βασισμένο στην «εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την αμοιβαία αγάπη» και ενθαρρύνουν όσους εξακολουθούν να διστάζουν να συμμετάσχουν στο διάλογο, να ακούσουν προσεκτικά το Άγιο Πνεύμα, το οποίο προτρέπει τους χριστιανούς να προσφέρουν στον κόσμο μια ανανεωμένη μαρτυρία συμφιλίωσης.

Επιβεβαιώνοντας την υποστήριξή τους προς την Κοινή Διεθνή Επιτροπή για τον Θεολογικό Διάλογο μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι δύο ηγέτες σημειώνουν ότι στην τρέχουσα φάση εξετάζονται ζητήματα που ιστορικά θεωρούνται διχαστικά.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας υπέγραψαν σήμερα την Κοινή Διακήρυξη στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου, αμέσως μετά τη Δοξολογία στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου.

Το απόγευμα, ο Πάπας προέστη μαζικής θείας λειτουργίας για τους καθολικούς στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.



