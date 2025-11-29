Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Σαουδική Αραβία ανακάλυψε 11 εκατομμύρια τόνους χρυσό, ασήμι, χαλκό και ψευδάργυρο 

Η τεράστια αυτή ποσότητα μεταλλευμάτων θα μπορούσε μάλιστα να αυξηθεί ακόμα περισσότερα, μετά από περαιτέρω εξερεύνηση, ανέφερε η εταιρία εξορύξεων Amak

amak

Η εταιρεία εξόρυξης AMAK της Σαουδικής Αραβίας (Almasane Alkobra Mining Co) ανακοίνωσε την ανακάλυψη περίπου 11 εκατομμυρίων τόνων χαλκού, ψευδαργύρου, χρυσού και αργύρου στην περιοχή Najran, διευρύνοντας περαιτέρω τον ορυκτό πλούτο της χώρας, ο οποίος εκτιμάται σε 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ευρήματα προήλθαν μετά από πάνω από 27.000 μέτρα γεωτρήσεων από τον Φεβρουάριο του 2025.

Η τεράστια αυτή ποσότητα μεταλλευμάτων θα μπορούσε μάλιστα να αυξηθεί ακόμα περισσότερα, μετά από περαιτέρω εξερεύνηση.

Η ανακάλυψη αυτή τοποθετεί τον μεταλλευτικό τομέα του βασιλείου - αξίας 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023 - σε θέση να ανταγωνιστεί τα έσοδα από το πετρέλαιο έως το 2030 μέσω ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων, που εκτιμώνται σε 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Φωτογραφία @Amak
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαουδική Αραβία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark