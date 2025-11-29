Η εταιρεία εξόρυξης AMAK της Σαουδικής Αραβίας (Almasane Alkobra Mining Co) ανακοίνωσε την ανακάλυψη περίπου 11 εκατομμυρίων τόνων χαλκού, ψευδαργύρου, χρυσού και αργύρου στην περιοχή Najran, διευρύνοντας περαιτέρω τον ορυκτό πλούτο της χώρας, ο οποίος εκτιμάται σε 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ευρήματα προήλθαν μετά από πάνω από 27.000 μέτρα γεωτρήσεων από τον Φεβρουάριο του 2025.

Η τεράστια αυτή ποσότητα μεταλλευμάτων θα μπορούσε μάλιστα να αυξηθεί ακόμα περισσότερα, μετά από περαιτέρω εξερεύνηση.

Saudi Arabia discovers 11 million tonnes of gold, copper, zinc and silver in Najran region. pic.twitter.com/q9qCgBUniK — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) November 29, 2025

Η ανακάλυψη αυτή τοποθετεί τον μεταλλευτικό τομέα του βασιλείου - αξίας 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023 - σε θέση να ανταγωνιστεί τα έσοδα από το πετρέλαιο έως το 2030 μέσω ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων, που εκτιμώνται σε 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

