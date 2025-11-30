Άγνωστος άνοιξε πυρ σε παιδικό πάρτι στη Βόρεια Καλιφόρνια - Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ σε οικογενειακή συγκέντρωση στο Στόκτον της βόρειας Καλιφόρνιας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια παιδικού πάρτι γενεθλίων, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της πόλης, Τζέισον Λι.

Η αστυνομία έλαβε κλήση λίγο πριν από τις 6:00 μ.μ. τοπική ώρα για πυροβολισμούς στην περιοχή της οδού Lucile. Οι αρχές της Κομητείας Σαν Χοακίν επιβεβαίωσαν ότι συνολικά 14 άτομα δέχθηκαν πυρά, ενώ τέσσερα από αυτά εντοπίστηκαν νεκρά.

Οι ερευνητές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως πιθανό στοχευμένο χτύπημα, χωρίς ωστόσο να έχουν δώσει λεπτομέρειες για τον δράστη ή τα κίνητρά του. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να ζητούν πληροφορίες από το κοινό.

Ο αντιδήμαρχος Λι δήλωσε ότι βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τις υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας και ζήτησε σαφείς απαντήσεις για τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

